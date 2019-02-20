مصر | "الإفلاس عبر الحدود".. أبرز ملامح الجلسة الختامية لورشة قضاة المحاكم الاقتصادية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإفلاس عبر الحدود".. أبرز ملامح الجلسة الختامية لورشة قضاة المحاكم الاقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تناولت ورشة عمل قضاة المحاكم الاقتصادية لإعادة الهيكلة والإفلاس في ختامها اليوم الإربعاء، تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، وبحضور حضور المدير القطري لمجموعة البنك الدولي مارينا ويس، والمدير القطري لمؤسسة التمويل الدولي وليد لبدي، إفلاس مجموعة بعض الشركات من حيث الطلبات المترابطة والتنسيق الإداري والدمج الموضوعي والعلاقات مع المحاكم الأخري والاعتبارات التمويلية.
وتناول الحضور، قضية الإفلاس عبر الحدود ونموذج الأونسيترال لأحكام القانون، ودور القاضي في الموافقة على طلبات المساعدة ودوره في الاستجابة لطلبات المساعدة من ولايات قضائية أخرى وأشكال المساعدة المناسبة للتقديم، كما تناولوا كيفية التعاون والتواصل بين المحاكم والخبراء والإجراءات المتزامنة، وذلك في ختام ورشة العمل اليوم.
وكانت وزارة العدل قد نظمت ورشة عمل قضاة المحاكم الاقتصادية منذ 18 فبراير وحتى اليوم الأربعاء، لإعادة الهيكلة والإفلاس، وتتناقش الورشة مؤسسات تسوية حالات الإعصار، وممارسة أنشطة الأعمال بحضور مجموعة البنك الدولي.
تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 إرهابيين في قضية اغتيال النائب العام
نفذ قطاع السجون، صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام بحق 9 عناصر إرهابية من المحكوم عليهم في قضية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق، بحضور ممثلي الجهات المعنية وجارٍ تسليم الجثث إلى ذويهم والتصريح النيابة العامة بالدفن.
وكانت محكمة النقض، في نوفمبر 2018، قضت بتأييد حكم الإعدام لـ9 متهمين في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، كما قضت بتخفيف حكم الإعدام بحق 6 آخرين إلى السجن المؤبد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.
وعاقبت المحكمة، 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذي توفى قبل الفصل في الدعوى.
واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، في يونيو 2015.
ووجهت النيابة للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها.
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