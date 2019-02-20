مصر | "الإفلاس عبر الحدود".. أبرز ملامح الجلسة الختامية لورشة قضاة المحاكم الاقتصادية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإفلاس عبر الحدود".. أبرز ملامح الجلسة الختامية لورشة قضاة المحاكم الاقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناولت ورشة عمل قضاة المحاكم الاقتصادية لإعادة الهيكلة والإفلاس في ختامها اليوم الإربعاء، تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، وبحضور حضور المدير القطري لمجموعة البنك الدولي مارينا ويس، والمدير القطري لمؤسسة التمويل الدولي وليد لبدي، إفلاس مجموعة بعض الشركات من حيث الطلبات المترابطة والتنسيق الإداري والدمج الموضوعي والعلاقات مع المحاكم الأخري والاعتبارات التمويلية.

وتناول الحضور، قضية الإفلاس عبر الحدود ونموذج الأونسيترال لأحكام القانون، ودور القاضي في الموافقة على طلبات المساعدة ودوره في الاستجابة لطلبات المساعدة من ولايات قضائية أخرى وأشكال المساعدة المناسبة للتقديم، كما تناولوا كيفية التعاون والتواصل بين المحاكم والخبراء والإجراءات المتزامنة، وذلك في ختام ورشة العمل اليوم.

وكانت وزارة العدل قد نظمت ورشة عمل قضاة المحاكم الاقتصادية منذ 18 فبراير وحتى اليوم الأربعاء، لإعادة الهيكلة والإفلاس، وتتناقش الورشة مؤسسات تسوية حالات الإعصار، وممارسة أنشطة الأعمال بحضور مجموعة البنك الدولي.