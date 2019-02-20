مصر | تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مواطن بدار السلام لجلسة 17 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مواطن بدار السلام لجلسة 17 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، محاكمة المتهمين بقتل مواطن بدار السلام، لجلسة 17 أبريل المقبل لسماع الشهود.

وأسندت النيابة للمتهمين "عمرو عبد القادر"، تاجر، و "محمد عبد القادر" تاجر، و" ممدوح امين" تاجر، و" هناء عبدالقادر" ربة منزل، تهمة قتل المجنى عليها " أياتى قرني شكري"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم علي قتله، وأعدوا لهذا الغرض "سنجة،و عصا شوم"، وتربصوا له بمحيط سكنه، وما أن ظفروا به حتي أنقض عليه المتهمان الأول والثاني، وكالا له الضربات بأداة بطشهما حال تواجد المتهم الثالث علي مسرح الواقعة لمؤازتهم محدثين الإصابات التي أودت بحياته.

وأسندت النيابة للمتهمة الرابعة، الاشتراك مع باقي المتهمين قي ارتكاب الجريمة بالتحريض علي قتل المحني عليه، على أثر خلاف سابق بينهم وتمت الجريمة بناء علي هذا التحريض.