مصر | مصدر قضائي: 5 % من الأموال المتحفظ عليها بـ"الكسب غير المشروع" تذهب للجهاز مقابل إدارتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر قضائي: 5 % من الأموال المتحفظ عليها بـ"الكسب غير المشروع" تذهب للجهاز مقابل إدارتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتنوع جهات التحفظ على أموال الأشخاص المتهمين في قضايا تربح وكسب غير مشروع وقضايا إرهاب ما بين جهاز الكسب والنيابة العامة ولجنة حصر أموال الإخوان، حيث كانت ترجع إدارة الأموال المتحفظ عليها من جهاز الكسب الغير مشروع للنيابة العامة وهي من تتولى شئون إدارتها، حتى أصدرت وزارة العدل منذ أيام قرار بشأن اختيار وكيل من جانب جهاز الكسب الغير مشروع، وتحويل إدارة الأموال المتحفظ عليها من النيابة العامة إلى الوكيل الذى يتبع الجهاز، ويتم اختياره وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية من العاملين فى الحكومة والهيئات العامة، حسب طبيعة الأموال محل التحفظ، من أموال عقارية وسائلة ومنقولة، حيث يتولى جهاز الكسب إدارة الأموال المتحفظ عليها من خلال الوكلاء، ويحصل على 5 % من قيمة هذه الأموال نظير إدارتها بعد رفع التحفظ عليها.

وأكد مصدر قضائي، أن الممتلكات المتحفظ عليها من جانب جهاز الكسب الغير مشروع تتم إدارتها الآن ووفقاً للقرار الجديد من خلال الوكيل الذى يعينه الجهاز، والمقصود بالوكيل هنا أى الموظف في الهيئات العامة والحكومية الذى يختاره جهاز الكسب ويحدد راتبه حسب قيمة الأموال المعهود إليه إدارتها والربح الذى يحققه وما يبذله من مجهود، وذلك يأخذ من مصاريف الإدارة، كما يحدد الجهاز مرتب للممنوع من الإدارة ومن يعولهم وفقاً لقيمة الأموال المتحفظ عليها، ومقدار الربح الذي تحققه، مؤكداً بأن جهاز الكسب يحدد الوكيل وفقاً للمكان الذي يوجد به الأموال المتحفظ عليها سواء كانت في قطاع الصحة أو الزراعة أو الأراضي أو الفنادق وغيرها، وفي الأغلب يكون رئيس المصلحة، ويتم انتدابة لإدارة هذه الممتلكات، ويتم تحصيل عائد للدولة يصل لـ5% وفقاً للقانون من إجمالي الأموال المتحفظ عليها.

ولفت المصدر إلى أن أنشطة الشركات أو المصانع المتحفظ عليها لا يتم تغييرها بعد التحفظ ويستمر الاستثمار في ذات النشاط، وجميع الأموال التي تخرج من هذه الشركات أو المصانع تخرج للاستثمار في نفس النشاط ،ويوجه لنفس الغرض المخصص لها، كما تدار العقارات والأراضي الزراعية بحسب النشاط المخصص لها دون تغييره، وتستمر الإدارة حتى صدور أحكام باتة بالنسبة لهؤلاء الأعضاء فى القضايا الجنائية المتهمين فيها، مشيراً إلى أنه يتم إدارة هذه الأموال من قبل الدولة مقابل 5% نظير إدارتها يتم تسليمها عند تسليم الأموال المتحفظ عليها وفقا لقانون المدعى الإشتراكى المعنية، بالنسبة للأراضي بعد ما يصدر قرار بالإفراج عنها يخصم 5% من قيمتها نظير إدارة الدولة لهذه الأصول.

وبلغت قرارات التحفظ التي أصدرها جهاز الكسب الغير مشروع، على حوالي 2000 شخص من رجال أعمال مبارك، إلى صغار الموظفين في الدولة، وأولادهم وزوجاتهم، وممتلكاتهم من ممتلكات وعقارات وأراضي واستثمارات، بمعدل رأسمال يزيد عن 2 مليار جنيه، مع تصالح البعض منهم ورفع التحفظ على أموالهم ورجوعها إليهم هي وأرباحها السنوية مع أخذ نسبة الدولة من قيمة هذه الأموال مقابل إدارتها بنسبة تصل لـ5%، حيث تم التصالح مع العديد من رجال الأعمال مقابل حصول الدولة على 9 مليار جنيه.