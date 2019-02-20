أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن توفير الحماية للأطباء البيطريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن توفير الحماية للأطباء البيطريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول ضرورة توفير الحماية اللازمة للأطباء البيطريين في المجازر والوحدات البيطرية، مضيفا أنهم يتعرضون للعديد من المخاطر بشكل يومي أثناء تأدية عملهم.

وأشار مشهور، إلى تكرار حوادث الاعتداء على البيطريين العاملين بالمجازر، من قبل الجزارين، مطالبا بتوفير وحدات شرطية بالمجازر، وخلال فترات إجراء عمليات الكشف البيطري على الذبائح وضمان حماية المهنة على مستوى الجمهورية، مُضيفا أن الأطباء البيطريين يحمون صحة المواطنين، من خلال منع تناول لحوم غير سليمة وبالمقابل يتم الاعتداء عليهم.

وأكد النائب البرلماني، وجود خطر على حياة الأطباء البيطريين أثناء عملهم في تحصين الماشية ضد الأمراض المختلفة، نظرا لقلة تجهيزات العديد من الوحدات البيطرية، وعدم وجود زنقات للسيطرة على الحيوان، بما يهدد سلامة الطبيب، مطالبا بعمل بوليصة تأمين مؤقتة لكل طبيب بيطري يشارك بالتحصين، تحسبا للإصابة أو الوفاة، وصرف بدل مخاطر وزيادة بدل العدوى لهم.

وفي كلمته أمام وفد الحوار الأمريكي المصري لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية بمقر البرلمان المصري المُنعقدة اليوم الأربعاء، قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن العلاقات المصرية الأمريكية عميقة ومتنوعة عبر التاريخ، وشهدت في الآونة الأخيرة تطورًا كبيرًا للتعاون وامتدادًا لآفاقه ليشمل كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، حيث عملت دبلوماسية الدولتين على إيجاد إطار مؤسسي يتسم بالثبات والاستمرارية، وهو ما يطلق عليه الحوار الإستراتيجي لتحقيق التفاهم بين البلدين، وظل التنسيق والتشاور المصري الأمريكي قائمًا حول كافة قضايا المنطقة، فضلا عن مكافحة الإرهاب.

وأضاف الشريف، أنه إذ يثمن مجلس النواب العلاقات الإستراتيجية والآليات المتعددة التي يجري خلالها تناول العلاقات بين البلدين سواء على مستوى القمة أو الاجتماعات الوزارية أو تفعيل آلية الحوار الاستراتيجي أو الاجتماعات في إطار آلية 2+2 التي تضم وزيري دفاع وخارجية البلدين، حيث تصب جميعها في إطار تدعيم أواصر العلاقات واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، كما تسهم في مواجهة التحديات التي تعج بها الساحة الإقليمية، وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الدولية، مُشيرا إلى أنه تقديرًا من مصر للعلاقات الاستراتيجية التي تسمح بتعظيم مساحة التلاقي بين مصالح الدولتين التي تقوم على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، تعددت الزيارات على كافة المستويات.