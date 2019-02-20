أخبار مصر | "برلمانية" تطالب بإنشاء وقف عربي أفريقي بقيادة مصر لزيادة التنوير والبعثات التعليمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلمانية" تطالب بإنشاء وقف عربي أفريقي بقيادة مصر لزيادة التنوير والبعثات التعليمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت الدكتورة مي البطران عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال لقائه بلجنة الشئون العربية، والذي أعلن بأن ممتلكات الأوقاف يجرى إنزالها في أطلس الوقف الذي تجرى طباعته بمعرفة هيئة المساحة، لافتًة إلى أنه لم يحدث منذ قرابة المائة عام حصر بأموال وممتلكات الأوقاف وهذا دليل على الحوكمة والشفافية بوزارة الاوقاف في التعامل مع أموالها وأصولها.

وأكدت البطران، أنه بحصر أملاك هيئة الأوقاف المصرية من الأراضي والمباني والمشروعات والمساهمات في الشركات سيساعد في الحفاظ على أموالها، ويساهم في زيادة استثماراتها، خاصًة وأن مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة لإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، بالاستبدال أو البيع بالممارسة لممتلكات الأوقاف، يفتح الباب لتجديد خطة إدارة هذه الممتلكات واستثمارها.

واقترحت عضو مجلس النواب بإنشاء صندوق وقف عربي أفريقي مشترك بقيادة مصرية، لدعم الفكر التنويري وتنشيط خطة الإيفاد والبعثات مع الدول الأفريقية، لدعم دور مصر وقيادتها، في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي.

وفي كلمته أمام وفد الحوار الأمريكي المصري لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية بمقر البرلمان المصري المُنعقدة اليوم الأربعاء، قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن العلاقات المصرية الأمريكية عميقة ومتنوعة عبر التاريخ، وشهدت في الآونة الأخيرة تطورًا كبيرًا للتعاون وامتدادًا لآفاقه ليشمل كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، حيث عملت دبلوماسية الدولتين على إيجاد إطار مؤسسي يتسم بالثبات والاستمرارية، وهو ما يطلق عليه الحوار الإستراتيجي لتحقيق التفاهم بين البلدين، وظل التنسيق والتشاور المصري الأمريكي قائمًا حول كافة قضايا المنطقة، فضلا عن مكافحة الإرهاب.

وأضاف الشريف، أنه إذ يثمن مجلس النواب العلاقات الإستراتيجية والآليات المتعددة التي يجري خلالها تناول العلاقات بين البلدين سواء على مستوى القمة أو الاجتماعات الوزارية أو تفعيل آلية الحوار الإستراتيجي أو الاجتماعات في إطار آلية 2+2 التي تضم وزيري دفاع وخارجية البلدين، حيث تصب جميعها في إطار تدعيم أواصر العلاقات واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، كما تسهم في مواجهة التحديات التي تعج بها الساحة الإقليمية، وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الدولية، مُشيرا إلى أنه تقديرًا من مصر للعلاقات الإستراتيجية التي تسمح بتعظيم مساحة التلاقي بين مصالح الدولتين التي تقوم على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، تعددت الزيارات على كافة المستويات، وتابع: "كان مجلس النواب المصري حريصًا كل الحرص على التواصل المستمر والحوار مع الباحثين والمفكرين ورجال الدين والشخصيات المؤثرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية؛ بهدف شرح حقيقة التطورات التي تشهدها مصر على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، واستعراض أبرز إنجازاته التشريعية".

وأضاف: "مما لا شك فيه أن ما أنجزته مصر من مشروعات تنموية وتشريعية في عام 2018 يندرج تحت خانة المعجزات، فقد حقق الاقتصاد المصري عددًا كبيرًا من الإنجازات على المستوى الاقتصادي خلال الفترة التي أعقبت عملية الإصلاح الاقتصادي، والتي انطلقت مصر في تنفيذها منتصف عام 2016"، وتايع:"كان من أبرز التطورات استمرار انحسار التضخم وتراجع معدلات البطالة، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، الأمر الذي يعزز قدرات البنك المركزي في تلبية طلبات الاستيراد، ويؤمن بيئة مناسبة لجذب مزيد من الشركات الأجنبية للاستثمار في مصر، وانعكست المؤشرات الاقتصادية الجيدة، والتحسن في البنية التحتية وزيادة حجم الاستثمارات على معدلات النمو في البلاد، وهو ما يؤكد نجاح الإجراءات والخطط التي تبنتها الحكومة المصرية وسعت إليها لتحقيق الإصلاح الشامل في كافة القطاعات".

وأشار إلى أن هذه المؤشرات الاقتصادية العامة يتوقع البنك الدولي تراجع معدلات البطالة في مصر بحلول العام المالي 2020 إلى 9.5%، وارتفاع معدلات النمو في البلاد إلى 5.8% كنتيجة للإصلاحات التي تركز على إعادة هيكلة الدعم ووصوله إلى مستحقيه، إضافة إلى الإنجازات العظيمة فيما يخص البنية التشريعية الحاكمة للاستثمار حتى يتم الانطلاق من أرضية صلبة، فضلا عن التسارع الملحوظ في خطى الإصلاح للإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال في مصر، التي تبعث على التفاؤل بالتزامنا برعاية ريادة الأعمال وتمكين مؤسسات القطاع الخاص، ولفت إلى أن ما حققته مصر من إنجازات على المستويات الاقتصادية والتشريعية والأمنية والاجتماعية مرجعه وجود قيادة سياسية تمتلك نظرة ثاقبة ورؤية أمينة للدولة، وشعب امتلك إرادة التطوير والبناء، ولهذا أتمنى استمرار وزيادة دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمجمل الجهود الجارية في مصر نحو الانطلاق على مختلف الأطر السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والأمنية.

ويضم الوفد الأمريكي أعضاء الحوار المصري الأمريكي لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية، والأمين العام لبرلمان أديان العالم، ونخبة من قيادات كنائس أمريكية، وقيادات المجتمع المدني الأمريكي.

وقال رئيس الإنجيلية إن الزيارة تأتي في إطار العلاقات المترابطة مع أبرز القيادات الوطنية في المجتمع المصري، وأهميتها كإحدى الجولات الرئيسية لبرنامج الحوار المصري الأمريكي بمنتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع مؤسسة "هاندز" الأمريكية، والتي نحاول من خلالها تقديم رؤية صحيحة وحقيقة عن حالة العيش المشترك في المجتمع المصري، وفهم التطورات التي تحدث داخل المجتمع الأمريكي.