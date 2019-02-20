أخبار مصر | الحكومة: رفع قيمة شراء المحتوى الالكتروني للكتب المدرسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة: رفع قيمة شراء المحتوى الالكتروني للكتب المدرسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويأتي هذا في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم ما قبل الجامعي ورفع محتوى الكتب الدراسية بما يُساهم في النهوض بمخرجات العملية التعليمية من الطلاب.

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم، السماح برفع قيمة الشراء للمحتوى الالكتروني للكتب الدراسية عبر شبكة الإنترنت، (بتمويل ذاتي من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية على مدار 4 سنوات).

واستهلت الحكومة اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء العمليات الإرهابية من رجال القوات المسلحة، والشرطة المدنية، الذين يبذلون أرواحهم في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين والقضاء على الإرهاب الغاشم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عزم الدولة الأكيد على الاستمرار في معركة الوطن الشريفة والمقدسة ضد الإرهاب الغادر، وعناصره الإجرامية المارقة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تمكنت من خلال أذرعها في القوات المسلحة والشرطة، من تحقيق نجاحات كبيرة، ساعدت في الحد من العمليات الإرهابية، مشدداً في هذا الصدد على استمرار هذه المواجهات حتى تحقيق النصر الشامل، جنباً إلى جنب مع استمرار جهود التنمية في ربوع مصر.

كما رحب رئيس الوزراء بالدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي يحضر اجتماع الحكومة لأول مرة، بعد تكليفه بالمسئولية، وأعرب مدبولي عن تمنياته الخالصة للوزير بالتوفيق في مهمته، لتحقيق التنمية المنشودة، وطالب جميع الوزراء بالتعاون معه في مهمته.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع إلى ترتيبات عقد القمة العربية الأوروبية التي تشهدها مدينة السلام شرم الشيخ الأسبوع القادم، والتي من المقرر أن تحظى بحضور رفيع المستوى لملوك ورؤساء ومسئولي الدول المختلفة، بما يعكس مكانة مصر في هذه الفترة، منوهاً إلى أن هذا الملتقى يمثل فرصة كبيرة لبحث العديد من القضايا ذات الإهتمام المشترك ولعل في مقدمتها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وجهود تحقيق التنمية.