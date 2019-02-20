شبورة وأمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن طقس الغد

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طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وأيضا تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري البلاد، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 12 20 شبين الكوم 11 19 طنطا 10 19 دمنهور