انت الان تتابع السبت.. البرلمان ينظر إسقاط عضوية بشر والهواري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مجلس النواب - صورة أرشيفية

يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال جلساته، يوم السبت المقبل، ومن المقرر أن تشهد جلسات الأسبوع المقبل مناقشة تقريري اللجنة التشريعية والدستورية حول اسقاط العضوية عن النائبين خالد بشر والمعروف إعلاميا بنائب الشيكات، والنائبة سحر الهواري والتي تقضي عقوبة السجن حاليا في قضايا فساد، إذ أكدت اللجنة برئاسة النائب بهاء أبو شقة، في تقريرها الأول الخاص بالهواري، أنه توافر في شأنها سبب من أسباب إسقاط العضوية وهو فقد الثقة والاعتبار، استنادا على الحكم النهائى الصادر ضدها بالسجن لمدة 5 سنوات لإدانتها بارتكاب جناية التفالس بالتدليس.

وأكدت اللجنة، بشأن إسقاط العضوية عن بشر، أنه توافر فقد الثقة والاعتبار، استنادا للمادة 110 من الدستور، نظرا لصدور أحكام جنائية ضده بالحبس في قضايا خاصة بإصداره شيكات بدون رصيد.وتنص المادة 110 من الدستور على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى