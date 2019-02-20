شكرا لقرائتكم خبر عن «والي»: الكشف على 1660 سائقًا مهنيًا على الطرق السريعة بدمياط وانخفاض نسبة التعاطي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرارا لتكثيف حملات الكشف على السائقين، تابعت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، حملات الكشف على السائقين المهنيين على الطرق السريعة والداخلية بمحافظة دمياط، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ومديرية الأمن ومديرية الصحة بالمحافظة، حيث قامت اللجنة المنوطة بالكشف على السائقين بمحافظة دمياط بفحص 1660 سائقا مهنيا على الطرق السريعة والداخلية بالعديد من مدن المحافظة في المراحل الثلاث لحملات الكشف على السائقين بالمحافظة.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه تم الكشف على السائقين في محافظة دمياط على مدار ثلاث حملات متتالية، وانخفضت نسبة التعاطى إلى 4.6% بعدما كانت 9.5% في المرحلة الأولى نتيجة تكثيف الحملات، ﻭيتم تحرير محاضر لمن يثبت تعاطيه وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف «عثمان»: تم إجراء الكشف على العاملين بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة دمياط وإجراء تحاليل للموظفين وتبين نتيجة التحاليل سلبية وعدم تعاطيهم للمواد المخدرة، حيث تعد تلك المرة الثالثة لإجراء الكشف على العاملين بالمديرية وتظهر النتيجة سلبية، لافتا إلى استمرار حملات الكشف على السائقين، وكذلك على العاملين بالجهاز الإدارى بالمحافظة، وفقا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين الصندوق ومحافطة دمياط بهدف تنفيذ حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى للمحافظة، وكذلك تنفيذ برامج وقائية تستهدف الفئات المعرضة للتعاطى والمستهدفة للدخول في دائرة المخدرات، مثل السائقين والعمال.

وأشار عثمان إلى أنه جارٍ أيضا تنفيذ البرامج والأنشطة الوقائية من ندوات وورش عمل وتدريبات ومبادرات شبابية وميدانية، لرفع الوعى بمخاطر تعاطى وإدمان المخدرات وكل الخدمات العلاجية والتأهيلية الخاصة بمرض الإدمان مجاناً، وفقاً لضوابط العمل الخاصة بالخط الساخن للصندوق «16023»، وكذلك تنفيذ عروض مسرحية لتوعية طلاب المدارس بأضرار تعاطى المخدرات بالمسرح الرومانى بمكتبة دمياط.

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى كان قد قام بحملة أولى للكشف على 600 سائق مهنى بالطرق السريعة بمحافظة دمياط خلال شهر نوفمبر الماضى، بالتنسيق مع محافظ دمياط ومديرية الأمن ومديرية الصحة بالمحافظة، وتبين تعاطى 59 حالة للمواد المخدرة بنسبة 9.8%، ثم القيام بحملة ثانية وتم الكشف على 675 سائقا وتبين تعاطى 48 حالة بنسبة 7%، ثم الحملة الثالثة بالكشف على 385 سائقا وانخفاض نسبة التعاطى إلى 4.6%.

تم تحرير محاضر لمن ثبت تعاطيه للمواد المخدرة وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم استمرار تكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة.