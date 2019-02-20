شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تعلن ضبط 25 طن مبيدات «مجهولة المصدر» بالنوبارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تكليف الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بتكثيف حملاتها الرقابية على جميع أسواق بيع وتداول المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي بالمحافظات، للحد من المبيدات المحظور تداولها، والتي قد تضر بالإنتاج الزراعي وصحة المواطنين.

وقال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، إن أجهزة المكافحة بالنوبارية شنت حملة مكبرة على مصانع المبيدات بمنطقة النوبارية، أمس الثلاثاء، الموافق 19 فبراير 2019، وتمكنت من ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع المبيدات وتم ضبط كمية 25 طنا من المبيدات مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بصفة عامة، وضبط عدد 4 مخازن مخالفة للاتجار في المبيدات الزراعية بقرية العدل بالنوبارية، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها، وتحرير المحاضر اللازمة بكل المخالفات، وإحالتها لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتابع «السباعي» أن أجهزة المكافحة بالمحافظات مستمرة في المرور على محال الاتجار في المبيدات لضبط أي مخالفات وتحويلها لجهات التحقيق، وعدم التهاون مع المخالفين بأي شكل من الأشكال لاعتبار ذلك الأمر أمنا قوميا لارتباطه بالأمن الغذائي لمصر وصحة مواطنيها.

من جانبه، قال المهندس حسن هيبة، مديرية مديرية الزراعة بالنوبارية، إن زمام مديرية الزراعية بالنوبارية مليون و200 ألف فدان، والمديرية تتابع المرور على محلات ومصانع المبيدات دوريًا.

وقال المهندس حسن محمود، مسؤول الرقابة على المبيدات بمديرية الزراعة بالنوبارية، إن المديرية تتابع مصانع المبيدات المخالفة منذ فترة بناء على البلاغات الواردة من الأجهزة المعنية بوجود مصانع مخالفة تمارس النشاط، وتم على الفور تحديد الموعد المناسب، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والمعمل المركزي للمبيدات ولجنة مبيدات الآفات الزراعية، للمرور وضبط المخالفين.