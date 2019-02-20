شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون لتمويل 11 منحة دراسية لطلاب مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وبنك المصرف المتحد، اتفاقية تعاون لمدة عام بقيمة مليون ومائتين وخمسة وعشرين ألف جنيه، وذلك لتمويل 11 منحة دراسية لطلاب مدينة زويل لعام 2018-2019 بمقر مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في مدينة السادس من أكتوبر.

وتأتي الاتفاقية في إطار دعم وتنمية البحث العلمي في مصر والعمل على تمكين الطلاب المصريين وتنمية قدراتهم الإبداعية والارتقاء بالبحث العلمي في مصر ووضع مصر في مقدمة الأمم الأكثر تقدما وهو ما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

تتضمن الاتفاقية اختيار عدد من الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من هذه المنحة وفقا للمعايير التي تم وضعها على رأسها تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة المستحقين ومن أجل ضمان استمرارية استفادة الطلبة.

مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا و المصرف المتحد يوقعان برتوكول تعاون لتمويل 11 منحة دراسية

وقال الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن الهدف من إنشاء مدينة زويل هو مواكبة كل ما هو جديد في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا وتطويره من حيث وقف الآخرون لوضع مصر في المكانة التي تستحقها بين مختلف دول العالم علميا وبحثيا، مشيرا إلى أن المدينة تسعى لخلق جيل جديد من العلماء والقادة، وقادرون على تسخير البحث العلمي والتكنولوجيا في خدمة الإنسانية.

وأشار «صدقي» إلى رغبته في استمرار التعاون المثمر بين مختلف القطاعات والهيئات لدعم البحث العلمي وإعادة مصر إلى مكانتها المرموقة بين الدول المتقدمة من خلال تفوقها في مجال البحث العلمي والاهتمام بالجودة التعليم الذي سوف يقود مصر نحو المستقبل بأيدي أبنائها.

من جهته، ذكر أشرف القاضي، العضو المنتدب للمصرف المتحد، أن البنك يحرص دائما على المساهمة في دعم المجتمع من خلال العديد من المشروعات التي يسعى البنك إلى تنفيذها والارتقاء بها، حيث يولي البنك اهتمامه بالشباب والتعليم والمرأة وكافة المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تنمية حقيقية داخل مجتمعنا وكذلك تشجيع العاملين بالبنك على المشاركة الفعالة في المسؤولية المجتمعية.

وأكد «القاضي» أن التعاون مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا كصرح كبير قادر على تنمية البحث العلمي في مصر، مما يسهم في إجراء طفرة في مجال البحث العلمي، حيث إن الأمم لا تنهض إلا بالاهتمام بالبحث العلمي والتعليم.