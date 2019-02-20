شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري: القضاء على 8 إرهابيين شديدي الخطورة بشمال سيناء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، استهداف قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء ٧ بؤر إرهابية، وتمكنت من القضاء على ٨ أفراد إرهابيين شديدى الخطورة، وتدمير 2 عربة مفخخة.

جاء ذلك في بيان للقوات المسلحة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».