شكرا لقرائتكم خبر عن لسد العجز.. محافظ مطروح يوافق على تجديد عقود 100 معلمة رياض أطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء مجدى الغرابلي، محافظ مطروح، على تجديد عقود عدد 100 معلمة رياض أطفال مع صرف رواتبهم الشهرية، وذلك لسد العجز في معلمات رياض الأطفال وذلك خلال الفترة من 1 فبراير الجاري إلى نهاية مايو المقبل.

صرح بذلك الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، مضيفا أن ذلك يأتى استكمالا للدعم الذي يقدمه محافظ مطروح للعملية التعليمية بالمحافظة وحل جميع المشكلات، خاصة مشكلة العجز في معلمات رياض الأطفال بعد التوسع في فتح فصول جديدة بالمحافظة لاستيعاب جميع الأطفال الذين تجاوز عمرهم الـ5 سنوات تيسيراً عليهم وعلى أولياء أمورهم، وتزامنًا مع الاهتمام الذي توليه الدولة بتطوير التعليم، خاصة بمرحلة رياض الأطفال ودوره في تأسيس الطفل وتنمية مهاراته.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إلى أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح ودعما لطلاب مطروح، خاصة بالثانوية العامة، وتخفيفا للأعباء عن أولياء الأمور، تنطلق فعاليات القوافل التعليمية المجانية والتى تبدأ بمادة الأحياء للأستاذ محمد ياقوت، وذلك صباح الجمعة القادمة 22 فبراير لطلاب الشهادة الثانوية العامة بقاعة العمد والمشايخ بمدينة مرسى مطروح من الساعة 9-11 صباحا وذلك بواسطة نخبة من خبراء وأساتذة المواد التعليمية، تحقيقا للاستفادة العلمية لجميع الطلاب ولتقديم خدمة تعليمية للطلاب ورفع مستواهم العلمي بجميع المواد الدراسية وتخفيفا عن كاهل الأسرة وأولياء الأمور ومحاربة الدروس الخصوصية وذلك بعد النجاح الذي حققته تلك القوافل في الأعوام السابقة.

وقدم «النيلى» الشكر لمحافظ مطروح على الاهتمام الذي يوليه للعملية التعليمية بالمحافظة ودعمه الدائم لأبنائه الطلاب بما يعود بالنفع عليهم ورفع المستوى التعليمي والعلمي لهم ولتحقيق نتائج متميزة بالمحافظة.