شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يزور مصابى حادث الدرب الأحمر الإرهابى بمستشفى الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ،المصابين من رجال الشرطة الذين يتلقون العلاج بمستشفى الشرطة بالعجوزة من جراء إصابتهم أثناء مشاركتهم بمأمورية ضبط العنصر الإرهابى الذى فجر نفسه بمنطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة.

و إلتقى الوزير خلال الزيارة برجال الشرطة المصابين وإطمأن على حالتهم الصحية والرعاية الطبية المقدمة إليهم من الأطباء المعالجين .

وقد أكد وزير الداخلية أن ما أظهره رجال الشرطة المصابين من شجاعة وإقدام أثناء مشاركتهم فى ضبط العنصر الإرهابى يعد مثالاً يحتذى به فى التفانى والإخلاص فى أداء الواجب ، ويؤكد عقيدة رجال الشرطة ورسالتهم بالتضحية بأنفسهم فى سبيل وطنهم وحماية المواطنين ، لافتا إلى أن زيارتهم تأتى تقديراً لهذا الدور ومن منطلق حرص الوزارة على رعاية أبنائها .

كما أكد وزير الداخلية أن الوزارة لن تتوانى عن توفير كافة أوجه الرعاية اللازمه لهم داعيا الله العلى القدير أن يمن عليهم بالصحة والشفاء العاجل وأن يعودوا قريباً لوطنهم وأسرهم معافين سالمين لإستكمال رسالتهم السامية فى خدمة الوطن .

من جانبهم أعرب رجال الشرطة المصابين عن سعادتهم البالغة بزيارة وزير الداخلية التى تركت أثراً طيباً فى نفوسهم وعكست حرصه على التواصل مع أبنائه من رجال الشرطة.. مؤكدين له تصميمهم على إستكمال واجبهم الوطنى إلى جانب زملائهم فى حفظ أمن مصر والقضاء على الإرهاب وحماية الوطن.

جانب من الزيارة

وزير الداخلية يطمئن على حالة أحد المصابين

جانب من الزيارة

وزير الداخلية خلال الاطمئنان على حالة المصابين

وزير الداخلية خلال زيارة المصابين