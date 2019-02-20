شكرا لقرائتكم خبر عن مميش: المستثمرون الروس أبدوا حماسا كبيرا للاستثمار فى "منطقة القناة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة ، الفريق مهاب مميش، زيارته الحالية لروسيا ب"الناجحة " و"المثمرة" ، مؤكدا أن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر سيفيد البلدين كثيرا.

وأضاف مميش في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في (موسكو ) أن روسيا تنشىء منطقة صناعية خارج "الاتحاد السوفيتي " السابق وذلك لأول مرة في مصر ، حيث اختارت المنطقة الاقتصادية في قناة السويس ذات الموقع الجغرافي المتميز لإنشاء هذه المنطقة ، لافتا إلى ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي ، كما أن حوالي عشرين ألف سفينة تمر سنويا عبر قناة السويس".

وأوضح أن المنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس ستوفر الكثير من فرص العمل للمصريين ، كما أنها ستخلق منتجات ذات "قيمة مضافة " عالية، لافتا إلى أنه تم خلال زيارته الحالية لروسيا الاتفاق على إنشاء شركة لتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية الروسية في بورسعيد ، حيث وافق الجانب الروسي على تقديم كافة الضمانات المطلوبة لضمان التزام الشركة بمهامها.

ونوه إلى أنه استعرض مع الجانب الروسي ضرورة تشكيل لجنة مشتركة لتسيير الأعمال ، ومتابعة ما يتم إجراؤه وتنفيذه داخل المشروع ، مضيفا أنه سيتم عقد اجتماعات دورية للجنة المشتركة المصرية - الروسية ، والممثلة في الهيئة الاقتصادية ، ومركز الصادرات الروسي كل شهرين في (القاهرة ) و(موسكو) لمتابعة المستجدات ، وتنفيذ الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة حتى الانتهاء منها.

وأشار الفريق مميش - في سياق تصريحه - إلى أنه أوضح للجانب الروسي وللشركات الروسية ، القوانين المصرية المتعلقة بإنشاء المناطق الصناعية ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، منوها إلى أن الحكومة الروسية تعمل في هذا الاتجاه ، وتشجع الشركات الروسية على إقامة مشروعاتها في هذه المنطقة.

وأضاف أنه لمس خلال لقائه المستثمرين الروس حماستهم للعمل في المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس ، حيث تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع الكثير من الشركات الروسية الراغبة في العمل بهذه المنطقة، لافتا إلى زيارته المثمرة للمنطقة الاقتصادية الروسية في منطقة " دوبنا" الروسية.

وأشار إلى أن الجانب المصري لن يتدخل في تحديد قائمة الصناعات والمنتجات بالمنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس، مؤكدا أن الجانب الروسي مهتم بإنشاء صناعات هامة مثل : الجرارات الزراعية ، والأدوية ، والمستلزمات الطبية ، والماكينات ، والسيارات ، وغيرها من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.

وأوضح الفريق مميش - في ختام تصريحه - حول العمالة التي ستعمل في المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس - شرق بورسعيد - أن القانون المصري ينص على أن نسبة 90% من هذه العمالة يتعين أن تكون مصرية ، وأن الجانب الروسي يرحب بذلك.