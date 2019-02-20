شكرا لقرائتكم خبر عن استسلام جماعى لإرهابيى داعش فى آخر معاقل التنظيم بسوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استسلم ما تبقى من مسلحى تنظيم داعش مع عوائلهم فى منطقة "الباغوز" بريف محافظة ديرالزور السورية، ما يعنى نهاية "دولة الخلافة" المزعومة.
وقالت تقارير إعلامية سورية، إن حوالى 80 شاحنة تقل مدنيين خرجت من المناطق المحاصرة فى الباغوز، مؤكدة أن العملية جاءت وفقاً لاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولى ضد التنظيم الإرهابى.
وأكدت وسائل إعلام سورية، أنه يتم نقل المدنيين حاليا إلى مناطق آمنة، وهناك سيتم التحقيق معهم جميعا من قبل القوات الأمريكية، مضيفة "هناك استسلاما جماعيا من قبل ما تبقى من مسلحى تنظيم داعش مع عوائلهم، لقوات سوريا الديمقراطية".
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