شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: تسجيل أسماء المواطنين على بوابة الحج الموحدة خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجدى شلبى، رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة أنه سيتم خلال ساعات بدء تسجيل المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج مع شركات السياحة على بوابة الحج المصرية الموحدة، وسوف يستمر التسجيل حتى 17 مارس المقبل، وأضاف أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لبدء تسجيل حجاج السياحة على البوابة الموحدة.

وقال مجدي شلبى، إن شركات السياحة حصلت على " الباسورد " الخاص بكل شركة لتسجيل بيانات حجاجها وتقديم أوراقها إلكترونيا علي موقع وزارة السياحة وبدأت الشركات في التنفيذ تمهيدا لتسجيل الحجاج على البوابة الموحدة، وأشار الي انه تم الربط الإلكترونى بين الوزارة وغرفة الشركات لإتمام إجراءات تقديم الأوراق والاستعلام من الشركات إلكترونيا لأول مرة دون الحاجة للحضور إلى الوزارة أو الغرفة.

وأشار إلى أن الشركات سوف تقدم تعهدا إلى الوزارة بصحة كافة بيانات الحجاج ومسئوليتها عن تلك البيانات للرجوع قانونيا علي من يدخل بيانات يثبت عدم صحتها، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى إطار جهود ميكنة العمل بقطاع السياحة بأثره في إطار توجيهات وزيرة السياحة الدكتور رانيا المشاط وخطة إعادة الهيكلة بالقطاع، وأضاف أن أهم الشروط الواجب توافرها ألا يقل السن بالنسبة للرجال عن 25 عاما إلا إذا كان مرافقا لأحد والديه فلا يقل عن 18 عاما وبالنسبة للسيدة الأقل من 45 عاما يشترط وجود محرم مرافقا لها ويتم التسجيل معا باستمارة واحدة.

وقال أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة إن الوزارة والغرفة أنهت إستعداداتها لتسجيل الحجاج تمهيدا لإجراء القرعة الإلكترونية لإختيار الفائزين، ونبه أحمد إبراهيم الراغبين فى أداء الحج مع شركات السياحة إلى أنه لا يتم السماح للمواطن للتقدم إلا لجهة واحدة للحج سواء السياحة أو الداخلية أو القرعة ولن يتم قبول أى مواطن فى أى من تلك الجهات إذا تقدم فى جهة أخرى مشددا على ضرورة تحديد المواطنين جهة واحدة للتقدم اليها، أشار رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة إلى أن الضوابط المنظمة للحج السياحي تشترط أن يتضمن العقد المبرم بين شركة والحاج إقرار من الحاج بعدم سفره خلال السنوات الخمس الماضية وفى حالة اكتشاف غير ذلك يعتبر اعتذار منه عن السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار.