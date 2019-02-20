شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط موظف بالمنيا بحوزته 65 قطعة أثرية بينها تمثال ملكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي اللواء محمد الغول مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والاثار إخطارا من العميد محمد عبد الظاهر مأمور قسم شرطة السياحة والآثار بالمنيا يفيد ورود معلومة سرية عن يفيد قيام محمد .ر.ا 38 سنة موظف بالمنيا خلال وبحوزته 65 قطعة أثرية للبيع تعود للعصر الفرعونية للاسرة الـ11 وبعض العملات المعدنية تعود العصور اليونانية الزمانية البيزنطية.

أفادت التحريات الأولية للعقيد نادر حمدى رئيس مباحث شرطة السياحة والآثاربالمنيا والتى اشرف عليها اللواء ناجح زكى مدير المباحث المعلومة صحة المعلومة السرية فتم مراقبة المتهم والمكالمات والرسائل الوردة اليه من بعض تاجر الاثار المشترين لمدة أسبوعين.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية ووضع خطة أمنية محكمة قام الرائد محمد عبدالعزيز معاون مباحث القسم بالتواصل مع المتهم وأجرى مكالمة هاتفية معه على أنه تاجر آثار ويرغب فى شراء القطعة الأثرية المعروضة للبيع بأى مبلغ بعد معاينتها وحدد ميعادا لمقابلته وتنكر في زى تاجر آثار مرتديا جلبابا وتقابل مع المتهم بمسكنه وأحضر له القطع الأثرية 65 قطعة، وتم الاتفاق على دفع مبلغ 10 ملايين جنيه ووافق وعندما فتح باب منزله لاستلام حقائب الأمول فوجئا بمداهمة العقيد محمد عثمان مفتش مباحث مركز سمالوط شرق والمقدم عماد شاكر والرائد محمد عليوة معاون أول مباحث مركز سمالوط شرق وضبط المتهم بحيازته تمثالا للملك انتف السابع ينتمى للعصر الفرعونى للاسرة الـ 11 وهو أبو الملك سقنن رعد.

و9 جعارين من حجر الفيانس مختلف الاشكال و الالوان والأحجام وراس تمثالا من المرمى المضي بارتفاع 5 سم و4 تمثالا اوشبتى بالوضع الوزير بارتفاع 64 سم ومدون عليه كتابات هيروغلفية فرعونية و19 عملة معدنية ترجع للعصور البيزنطية والرومانية واليونانية و3 قلادة من المعدن باللون الذهبي مدون عليه بعض الكتابات والرسومات الفرعونية ولوحة و17 تميمة مختلفة الاشكال والأحجام و3 اساور من الكتان المطعم بالهرب و تمثالا الالهة سبقت آلهة السحر عند المصريين القدماء و2 قالب نادر الوجود من العقيق المخصص لطباعة العملة وقطعة معدنية مجوفة مربعة الشكل للزينة وعصا حورس رمز الحكم لانه يمثل حورس على وجه الأرض و2 قيراط.