شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة أوراق عامل متهم باغتصاب ابنته وحملها منه سفاحا فى المنوفية إلى المفتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى بركة السبع المركزى" س خ .م" 17 عاما، بدون عمل، ومقيمة بقرية الحلامشة التابعة للمركز، فى حالة وضع.

بالانتقال الفورى والفحص، تبين استقبال المستشفى سالفة الذكر، وهى تعانى من حالة وضع، وتم اتخاذ اللازم بشأنها، ووضعت طفلا ذكرا كامل النمو بحالة جيدة، وتم وضعه بحضانة المستشفى.

وبسؤال سالفة الذكر، أفادت أنها غير متزوجة، وأنها حملت سفاحا من والدها "خ م ع "51 عاما بدون عمل ومقيم بالقرية، وبسؤال شقيق والدتها " ا ا ع " 35 سنه، بدون عمل ومقيم بذات القرية، أفاد بمضمون ما جاء، وأتهم والدها بالتعدى عليها جنسيا مما أدى إلى حملها سفاحا، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.