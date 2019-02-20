شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطلق البرنامج التوعوى حول مفاهيم الدمج للقيادات التعليمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة، وجامعة عين شمس، البرنامج التوعوى "لتأهيل القيادات التعليمية بالمديريات التعليمية حول مفاهيم الدمج وأسس التعامل مع الطلاب المدمجين بالمدارس".
أوضحت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، أن الدورة تعقد فى الفترة من 16 وحتى 21 فبراير الجارى ، حيث تستهدف الدورة (280) متدربًا من القيادات التعليمية من محافظات" قنا، سوهاج، أسيوط، البحيرة، الإسكندرية، الغربية".
وأضافت الدكتورة هالة، أن البرنامج التوعوى يتضمن عدة موضوعات منها: الدمج التعليمي، والميثاق الأخلاقى للعاملين في مجال التربية الخاصة والدمج، وأيضًا فن إدارة الوقت، والقرارات الوزارية المنظمة للدمج، بالإضافة إلى، مهارات وأدوار القائد الفعال، وأدوار المعلمين فى مدارس الدمج.
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