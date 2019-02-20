شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال: مصر والكويت تربطهما علاقات قوية على المستوى الدولى والعربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن دولة الكويت دائما دولة شقيقة وعزيزة على مصر وكل المصريين، ودائما مساندة لمصر لكل ما تتعرض له فى السراء والضراء.

وأوضح الدكتور عبد العال، فى كلمته خلال مشاركته فى احتفال سفارة دولة الكويت فى مصر بالذكرى الـ58 لعيد استقلال الكويت، أن مصر والكويت تربطهما علاقات قوية على المستوى العربى والأفريقى والدولى، فالدولتان حاضرتان مع بعضهما فى كل المشاكل والأزمات التى تواجههما، مذكرا بموقف دولة الكويت المشرف المؤيد لثورة 30 يونيو، ولفت إلى موقف مصر المساند والمؤيد للكويت إبان عام 1990.

وأكد الدكتور عبد العال أن مصر والكويت لم يكوانا أبدا بعيدين عن بعضهما بل كانا وما زالا متلاحمين متآخين، لافتا إلى أن القيادتان الرئيس عبد الفتاح السيسى، والأمير صباح الأحمد الصباح لهما الدور الأكبر فى تعميق العلاقات بين البلدين.

وقدم الدكتور عبد العال التهنئة لدواة الكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة اعيادهم الوطنية.