انت الان تتابع الأرصاد: طقس اليوم معتدل على الوجه البحري والقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وأن تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: المدينة: الصغرى - العظمى القاهرة 11 20 شبين الكوم 10 19 طنطا 10 19 دمنهور 8 18 الإسكندرية 9 17 بلطيم 9 18 مطروح 9 17 السلوم 8 18 سيوة 8 20 بورسعيد 12 18 دمياط 12 18 الزقازيق 11 18 الإسماعيلية 7 20 السويس 8 20 العريش 10 18 رفح 9 17 رأس