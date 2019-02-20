انت الان تتابع النائب العام: الإرهاب أكثر ما يعوق التنمية في أي بلد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النائب العام نبيل صادق

ألقى المستشار نبيل صادق النائب العام، اليوم الأربعاء، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الأول لنواب العموم، بمشاركة 41 دولة ومنظمة دولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال إن مصر تعمل بكل طاقتها لتحقيق الازدهار والتطور للمجتمع المصري، وللوصول لهذه النتائج لا بد من تحقيق معدلات كبيرة من التنمية، وأن أكثر ما يعوق قطار التنمية في أي بلد هو الإرهاب، الذي يمثل العدو الأول لمقدرات الشعوب، فما من دولة إلا ذاقت من ممارساته وكان حاصلها الدائم الدمار والخراب.

وأضاف صادق، أن "ممارسات الإرهاب تمثل انتهاكا جسيما للسلم والأمن الدوليين، والحقوق الأساسية للإنسان، لقد أضحت جرائم الإرهاب وتمويله، وغسل عائداته من الظواهر العالمية".وذكر: "بالإضافة إلى المواجهة المسلحة للإرهابيين على الأرض، بات من الضروري مواجهتها أيضا على الفضاء الإلكتروني، إذ تستغل الجماعات الإرهابية