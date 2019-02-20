النائب العام: الإرهاب أكثر ما يعوق التنمية في أي بلد

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النائب العام نبيل صادق
ألقى المستشار نبيل صادق النائب العام، اليوم الأربعاء، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الأول لنواب العموم، بمشاركة 41 دولة ومنظمة دولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال إن مصر تعمل بكل طاقتها لتحقيق الازدهار والتطور للمجتمع المصري، وللوصول لهذه النتائج لا بد من تحقيق معدلات كبيرة من التنمية، وأن أكثر ما يعوق قطار التنمية في أي بلد هو الإرهاب، الذي يمثل العدو الأول لمقدرات الشعوب، فما من دولة إلا ذاقت من ممارساته وكان حاصلها الدائم الدمار والخراب.
وأضاف صادق، أن "ممارسات الإرهاب تمثل انتهاكا جسيما للسلم والأمن الدوليين، والحقوق الأساسية للإنسان، لقد أضحت جرائم الإرهاب وتمويله، وغسل عائداته من الظواهر العالمية".وذكر: "بالإضافة إلى المواجهة المسلحة للإرهابيين على الأرض، بات من الضروري مواجهتها أيضا على الفضاء الإلكتروني، إذ تستغل الجماعات الإرهابية
وأضاف صادق، أن "ممارسات الإرهاب تمثل انتهاكا جسيما للسلم والأمن الدوليين، والحقوق الأساسية للإنسان، لقد أضحت جرائم الإرهاب وتمويله، وغسل عائداته من الظواهر العالمية".
وذكر: "بالإضافة إلى المواجهة المسلحة للإرهابيين على الأرض، بات من الضروري مواجهتها أيضا على الفضاء الإلكتروني، إذ تستغل الجماعات الإرهابية التكنولوجيا الإلكترونية ومقومات نظام العولمة، وأصبحت في غير حاجة إلى الانتقال الفعلي بين الحدود والدول، وبات انتقال الفكر الإرهابي عبر الفضاء الإلكتروني أكثر سرعة ويسرا، وأصبحت الرسائل المشفرة عبر الإنترنت أكثر يسرا وأمنا بعيدا عن أعين رجال إنفاذ القانون".
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