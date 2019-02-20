انت الان تتابع القوى العاملة تتلقى طلبات لـ50 فرصة عمل بـ8600 جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تبدأ وزارة القوى العاملة ابتداء من الأحد المقبل وحتى الخميس 28 فبراير الجارى، قبول طلبات 50 عامل إنتاج بإحدى شركات المبانى، بإحدى دول الخليج، براتب شهرى بعملة دولة العمل توازى نحو 8 آلاف و600 جنيه مصري، فضلا عن توفير المسكن والمواصلات والبدلات والإضافى، وتذكرة السفر، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة. وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.

وأوضح الوزيزر، أن الشركة الطالبة لا تشترط فى المتقدم مؤهل بخبرة أو بدون، بحيث لا يزيد السن عن 35 سنة، مع تقديم صورة بطاقة الرقم القومى، وصورة جواز السفر سارى مدة لا تقل عن 3 سنوات، وصورة شخصية، والسيرة الذاتية موضح بها رقم الهاتف.وأشار إلى أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية