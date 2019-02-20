شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الجلسة الافتتاحية لـ«نواب العموم الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب المستشار نبيل صادق، النائب العام، رئيس جمعية نواب العموم الأفارقة، خلال مؤتمر نواب العموم الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمنعقد حاليا في القاهرة، بتجفيف منابع تمويل الإرهاب حول العالم، وليس في الوطن العربي والإسلامي فقط.

وأكد «صادق»، في كلمته، أن «الإنترنت أصبح وسيلة من أجل تبادل المعلومات بدلاً من معسكرات التدريب».

وقال النائب العام إن مصر تعمل بكل طاقتها من أجل تحقيق الازدهار وتحقيق معدلات عالية من التنمية، مشيرًا إلى أن الإرهاب العدو الأول للشعوب والتنمية، وممارسات الإرهاب أبرز انتهاكات للسلم الدولي وحقوق الإنسان.

وطالب بتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وذكر أن تمويل الإرهاب وغسيل الأموال يعد تحديا دوليا، مشيرا إلى أن «الجماعات الإرهابية أخذت بسبل التقدم التكنولوجي وباتت تتواصل عبر شبكات الإنترنت وأصبح انتقال الأموال للجماعات عبر العملات المشفرة ظاهرة منتشرة».

وتابع «صادق»: «أصبح الإنترنت وسيلة جديدة وبديلة لعمل تنظيمات على أرض الواقع، وإن كان التعاون الدولي قد حقق بعض النجاحات إلا أنه لا يواكب تطور هذه الجماعات، ومصر منذ بداية القرن الماضى تهتم بمواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وبات من قبيل الحقيقة أن جماعات الجريمة المنظمة مثل الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وغيرها جميعها يمكن أن يرتبط بالإرهاب».

وأضاف أن «مصر أصبح لديها خبرة كبيرة للتحقيق في هذه الجرائم»، مشيرًا إلى أن «النيابة العامة تتخذ ما يلزم لتوقيع مذكرات التفاهم من أجل مواجهة هذا السلوك الإرهابي».

من جهته، قال أحمد سيف الدولة، ممثل لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي، إن تدابير مكافحة تمويل الإرهاب إحدى الركائز الرئيسية للجنة الدولية لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن أهم آليات التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله هي الزيارات التقييمية للعديد من الدول.

وأضاف ممثل لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولى، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، أن هناك بعض التحديات خلال الزيارات التقييمية، بينها تشريعات تمويل الإرهاب، مؤكداً أن دول الشرق الأوسط أكثر الدول تضررًا من ظاهرة الإرهاب والمقاتلين الأجانب.

وذكر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسى، النائب العام الإماراتي، خلال كلمته في مؤتمر نواب العموم، الأربعاء، أن مواجهة الإرهاب يعد أمرًا بالغ الأهمية، مؤكدا أن «انعقاد هذا المؤتمر يأتي بالتزامن مع ظرف زمني تمر فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمتغيرات متسارعة تشكل خطرًا داهمًا على العديد من الدول، بل وتهدد بقاء واستمرار هذه الدول ككيان متماسك على خارطة العالم».

ووجه النائب العام الإماراتي اتهامًا باستخدام الإرهاب وسيلة في هدم وإلغاء دول بكاملها، وذلك عبر إحداث تغييرات ديموجرافية تفرغ مناطق ودولا من شعوبها وسكانها وتستبدلها بجماعات الإرهاب والظلام.

وشدد «الشماسي» على ضرورة التعاون بين الدول، وذلك من أجل مواجهة التهديدات المتصاعدة للأنشطة الإرهابية، حيث اعتبر أن هذا الأمر أصبح ضرورة حياة وبقاء واستمرار الدول والشعوب.

فيما أشار الدكتور حاتم على، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي، في مؤتمر نواب العموم، إلى وجود جماعات وأجهزة ودول تمول التنظيمات الإرهابية، لافتا إلى أن «مصر هبة النيل، ولولا النيل لما كان هناك حضارة فرعونية».

ودعا «علي» لإنشاء جمعية عربية للنواب العموم على غرار المناطق الأخرى، بناءً على استضافة مصر للجمعية الأفريقية للنواب العموم، مؤكدا أن «القضاء المصري له دور كبير في دعم جهود مكافحة الإرهاب».

فيما قال النائب العام السعودي، سعود بن المعجب، إن العالم أصبح يشهد تطورا ملحوظا في أساليب ارتكاب الجريمة، وإن الجريمة ذات الشكل التقليدي لم تعد ذات خطورة الآن، مشيرا إلى أن الظواهر الإجرامية أصبحت تهدد أمن وسلامة الأفراد والمجتمعات، وباتت عابرة الأوطان، ما يتطلب من جميع الدول والمنظمات مزيدا من التعاون لمكافحة تلك الجرائم.

وأضاف «بن المعجب»، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الأول لنواب العموم بمشاركة 41 دولة ومنظمة دولية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن «الدول أصبح يقع عليها عبئا كبيرا لمكافحة تلك السلوكيات الإجرامية داخليا وخارجيا في الأطر القانونية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية»، مضيفا أن «جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت تأتي الآن في صدارة الظواهر الإجرامية، لذا يجب على الدول تعزيز التعاون لمواجهة الإرهاب».