شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسجد أبوبكر الصديق بسيوة بتكلفة 1.8 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد عدد من المساجد بمطروح، تم افتتاح مسجد أبوبكر الصديق بسيوة بحضور العميد وفائي عبدالفتاح، رئيس مجلس مدينة سيوة، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، ومشايخ سيوة، وذلك على هامش زيارة اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، ومستشاري رئيس الجمهورية للأمن القومي والمناطق الحدودية لواحة سيوة.

وأوضح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن المسجد على مساحة 400م 2، وبتكلفة إنشائية 1.8 مليون جنيه ضمن خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد عدد من المساجد بمطروح، منها مسجد نور الإسلام بالسلوم على مساحة 350 م وبتكلفة 1.5 مليون جنيه، ومسجد على بن أبى طالب على مساحة 600 م وبتكلفة 2 مليون جنيه.

فيما أشاد محافظ مطروح بجهود فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ولمديرية أوقاف مطروح، المبذولة من أجل تطوير المساجد مع تهنئة أهالي سيوة بمناسبة افتتاح المسجد الجديد، داعياً إلى الحفاظ عليه، ومشددا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة من خلال الحملات التفتيشية مع العمل على تطوير الخطاب الديني ونشر التوعية والمفاهيم الدينية الصحيحة للأهالي في كل المناطق بما يواكب متطلبات العصر وخطوات التنمية على أرض مطروح، خاصة مع موقعها على الحدود الغربية لمصر.