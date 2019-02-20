شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة صفحة ابنة الشهيد هشام بركات بـ«فيسبوك».. وشقيقها: «لا علاقة لها بما يُنشر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى محمد هشام بركات، نجل النائب العام السابق، ما نسب لشقيقته مروة هشام بركات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، إن حساب شقيقته «مروة» سرقه مجهولون، ونسبوا لها قولها: «شهادة أمام الله.. عرفت إن في شباب في قضية اغتيال بابا هيتعدموا قريب.. أنا هقول اللي جوايا وأمري لله لأن دي أرواح ناس زي روح بابا.. الولاد دول مش هما اللي قتلوا بابا وهيموتو ظلم إلحقوهم واقبضوا على القتلة الحقيقيين.. (مروة هشام بركات).. ابنة الشهيد هشام بركات».

وتابع: «صفحة أختي المستشارة مروة هشام بركات مسروقة وكل ما ينشر على الصفحة ليس له أي صلة بأسرة الشهيد البطل المستشار هشام بركات».

يذكر أن مصلحة السجون بوزارة الداخلية نفذت، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر في 25 نوفمبر الماضى من محكمة النقض، بإعدام 9 من المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«اغتيال النائب العام السابق هشام بركات».