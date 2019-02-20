شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يتابع مع رئيس الوزراء استعدادات استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لمتابعة استعدادات استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019. وصرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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