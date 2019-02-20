الحبس 6 أشهر وغرامة مليون جنيه لموظف بالأعلى للأثار لتنقيبه عن آثار بالجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة نحات حجر بقطاع المشروعات المجلس الأعلى للآثار، 6 أشهر وغرامة مليون جنيه، لاتهامه بإجراء حفر فى مناطق متجاورة لمناطق أثرية بالجيزة. صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وعلي مختار على، وأمانة سر محمد فريد و أيمن عبد اللطيف و أحمد صابر. وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم سمير فتحي، نحات حجر بقطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للأثار، بأعمال ب حفر في المناطق المجاورة لمناطق أثرية بقصد الحصول علي آثار دون ترخيص من الجهات المختصة قانونا، حال كونه أحد العاملين بالمجلس الأعلى للأثار.

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