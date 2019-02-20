شكرا لقرائتكم خبر عن بلاغ يتهم البرادعى بالاستقواء بالخارج والتحريض ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار نبيل صادق النائب العام قيد تحت رقم 2696 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه محمد البرادعى بالتحريض ضد الدولة المصرية والاستقواء بالخارج وتعمده نشر اخبار كاذبة واتهام مؤسسات الدولة المصرية بإتهامات كاذبة وملفقة بغرض الإساءة اليها بالمحافل الدولية .

ونص محمود فى بلاغه، أن البرادعى المقيم حاليا فى النمسا وينتقل ما بين دول اوروبية عدة أتخذ منهجآ معاديا للدولة المصرية ومواطنيها واستغل مؤتمراته الصحفية التى يعقدها فى الإساءة للدولة بتوجيه اتهامات كاذبة اليها، ومنها مسئولية وزارة الداخلية عن ما يسميه بالاختفاء القسرى رغم ان جميع من يدعوا ذلك تبين انضمامهم لتنظيمات متطرفة بالخارج .

كما اتهم محمود فى بلاغه البرداعى بالاستقواء بالخارج ودعوته المجتمع الدولى للتدخل فى الشأن الداخلى المصرى، كما اتهمه بذات البلاغ بانه يلتقى بأجهزة معادية للدولة المصرية دوما ويتلقى تمويلات مالية بصفة منتظمة، وأن تلك الوقائع تتفق تماما مع فكر جماعة الإخوان الإرهابية التى تسعى للإضرار بالمصالح العليا للبلاد، ونشر الفوضى ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وهو الأمر الذى يعد معه البرادعى مرتكبا لجريمة التشارك مع جماعة الاخوان الارهابية لتحقيق اهدافها الارهابية .

وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، ووضع اسم المقدم ضده البلاغ محمد البرادعى على قوائم ترقب الوصول والقاء القبض عليه فور وصوله، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ محمد البرادعى، وإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء وإخطار الانتربول الدولى للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة، وأرفق محمود مع البلاغ المستندات التى تؤكد ارتكاب البرادعى للجرائم المنوه عنها.