أخبار مصر | سرقة صفحة ابنة الشهيد النائب العام هشام بركات بـ"فيسبوك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سرقة صفحة ابنة الشهيد النائب العام هشام بركات بـ"فيسبوك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار محمد هشام بركات نجل النائب العام الشهيد هشام بركات إن صفحة شقيقته المستشارة مروة هشام بركات بموقع فيسبوك قد سرقت. وأضاف نجل الشهيد النائب العام هشام بركات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سرقه صفحة الزميلة والأخت العزيزة معالي المستشارة مروة هشام بركات، وأن كل ما نشر على صفحتها ليس له أي صلة بأسرة الشهيد البطل معالي المستشار هشام بركات".

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