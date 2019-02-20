أخبار مصر | اللجنة النقابية للعاملين بشركة بترول أبوقير تؤيد التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة النقابية للعاملين بشركة بترول أبوقير تؤيد التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بشركة بترول أبوقير، تأييدها للتعديلات الدستورية، مشيرة إلى أن ذلك يأتى من منطلق الوعي الوطني للقيادة السياسية وما تقوم به من إصلاحات.
وأضافت اللجنة، أن التعديلات الدستورية هدفها اكتمال بناء مؤسسات الدولة مما يسهم في استقرار البلاد والدفع بعجلة التنمية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، على تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من 155 عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، بموافقة 485 عضوا، مع إحالة التقرير إلى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب لدراسته وتقديم تقرير للمجلس خلال 60 يوما.
وتضمنت الموافقة الإبقاء على الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، واستبعاد حذف المادتين 212 و213 من الدستور المتعلقة بالمادتين، والتي كانت تتضمنهما التعديلات المقترحة.
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