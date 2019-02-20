أخبار مصر | اللجنة النقابية للعاملين بشركة بترول أبوقير تؤيد التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة النقابية للعاملين بشركة بترول أبوقير تؤيد التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بشركة بترول أبوقير، تأييدها للتعديلات الدستورية، مشيرة إلى أن ذلك يأتى من منطلق الوعي الوطني للقيادة السياسية وما تقوم به من إصلاحات.

وأضافت اللجنة، أن التعديلات الدستورية هدفها اكتمال بناء مؤسسات الدولة مما يسهم في استقرار البلاد والدفع بعجلة التنمية.