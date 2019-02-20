أخبار مصر | "صناع الخير والتضامن" يطلقان أولى قوافل الكشف الطبي على أطفال بلا مأوى (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صناع الخير والتضامن" يطلقان أولى قوافل الكشف الطبي على أطفال بلا مأوى (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وفي إطار مبادرة الرئيس "حياة كريمة" أولى قوافل الكشف الطبي على أطفال بلا مأوى وذلك للكشف على أبناء دار عائشة حسانين للرعاية الاجتماعية بالفيوم.

وقال هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، إن هذه القافلة تأتي تفعيلا للبروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج حماية الأطفال بلا مأوي، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، وبدعم من أوركيديا للصناعات الدوائية، بحضور حسني يوسف مدير برنامج أطفال بلا مأوى، والعميد هبة أبو العمايم منسق برنامج حماية الأطفال بوزارة الداخلية، وإيمان زكي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم وفريق التدخل السريع.

وأضاف عبد الفتاح، أن القافلة وقعت الكشف على 250 طفل داخل الدار، وتم إجراء تحاليل الأنيميا والسكري، وأيضا الكشف على العيون، وصرف العلاج وتحديد الحالات التي تستدعي تدخلات جراحية، مشيرا إلى أن هذا التعاون يؤكد أهمية توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لخدمة الغير قادرين وتقديم خدمات صحية مجانية على أعلى مستوى.

من جانبها قالت الدكتورة ولاء الأمير، استشاري طب الأطفال بمستشفيات جامعة القاهرة، والمستشار الطبي لحملة "أولادنا في عنينا"، إن المسح الشامل للأطفال من أهم الأسباب في اكتشاف الأنيميا حيث ان أعراض الأنيميا عند الاطفال تكون مستترة وغير واضحة، وتكتشف عن طريق تحليل بسيط بنقطه دم واحده لنسبة الهيموجلوبين، مشيرة إلى أن عند اكتشاف انخفاض في معدل الهيموجلوبين في الدم يجب التوجه الي الطبيب المعالج لإجراء تحاليل صوره دم كامله وقياس لنسب ومخزون الحديد بالدم.

وأضافت الأمير، أن علاج أنيميا نقص الحديد عند الأطفال يأتي بإعطاء جرعات أدوية تحتوي على الحديد، وأيضا إتباع ارشادات الأكل الصحي للأطفال، وإمدادهم بالغذاء الذي يحتوي على عنصر الحديد كاللحوم الحمراء ولحم الدواجن.