أخبار مصر | اللجنة النقابية بشركة مصر لتصدير الأقطان تؤيد التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة النقابية بشركة مصر لتصدير الأقطان تؤيد التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة النقابية بشركة مصر لتصدير الأقطان وأعضاء الجمعية العمومية بالشركة وعددهم 208 تأييدها للتعديلات الدستورية من أجل مسيرة التنمية والرخاء.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، على تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من 155 عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، بموافقة 485 عضوا، مع إحالة التقرير إلى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب لدراسته وتقديم تقرير للمجلس خلال 60 يوما.

وتضمنت الموافقة الإبقاء على الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، واستبعاد حذف المادتين 212 و213 من الدستور المتعلقة بالمادتين، والتي كانت تتضمنهما التعديلات المقترحة.