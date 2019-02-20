أخبار مصر | العاملون بشركة الإسكندرية للزيوت والصابون يؤيدون التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العاملون بشركة الإسكندرية للزيوت والصابون يؤيدون التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بشركة الإسكندرية للزيوت والصابون تأييدها للتعديلات الدستورية التي وافق عليها البرلمان لاستكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، على تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من 155 عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، بموافقة 485 عضوا، مع إحالة التقرير إلى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب لدراسته وتقديم تقرير للمجلس خلال 60 يوما.

وتضمنت الموافقة الإبقاء على الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، واستبعاد حذف المادتين 212 و213 من الدستور المتعلقة بالمادتين، والتي كانت تتضمنهما التعديلات المقترحة.