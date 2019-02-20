أخبار مصر | الأوراق والشروط.. وظائف بإحدى دول الخليج براتب 8 آلاف جنيه مصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوراق والشروط.. وظائف بإحدى دول الخليج براتب 8 آلاف جنيه مصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ وزارة القوى العاملة، الأحد المقبل وحتي الخميس 28 فبراير الجاري، قبول طلبات 50 عامل إنتاج بإحدى شركات المباني، بإحدى دول الخليج، براتب شهري بعملة دولة العمل توازي من 8 آلاف و600 جنيه مصري تقريبا، فضلا عن توفير المسكن والمواصلات والبدلات والإضافي، وتذكرة السفر، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.

وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة: أن الشركة الطالبة لا تشترط في المتقدم مؤهل بخبرة أو بدون، بحيث لا يزيد السن عن 35 سنة، مع تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة جواز السفر ساري مدة لا تقل عن 3 سنوات، وصورة شخصية، والسيرة الذاتية موضح بها رقم الهاتف.

وأشار إلي أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاة أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.

ونوه الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.