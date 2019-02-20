أخبار مصر | تفاصيل لقاء وزير التنمية المحلية بمحافظ الإسكندرية لبحث منظومة النظافة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل لقاء وزير التنمية المحلية بمحافظ الإسكندرية لبحث منظومة النظافة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بحضور قيادات الوزارة لمناقشة منظومة النظافة في المحافظة والاحتياجات المطلوبة لدعمها للعرض على السيد رئيس الجمهورية.

في إطار سلسة الاجتماعات التي يعقدها اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية مع المحافظين لبحث منظومة النظافة.

وأشار اللواء شعراوى إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة الإجراءات التي تقوم بها محافظة الإسكندرية بشأن النظافة من خلال إحدى الشركات الوطنية المتخصصة لافتًا الى أن كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة تصل الى 70% وقال إن المنظومة تعتمد على عدة مراحل تبدأ بالجمع ثم النقل والمعالجة وتنتهى بالتخلص من المخلفات.

وشدد الوزير خلال اللقاء على ضرورة رفع كفاءة آلية جمع القمامة لإستعادة الوجه الحضارى للشارع السكندرى مؤكدًا ضرورة زيادة عدد الجمعيات الأهلية التي تعمل في نطاق المحافظة وعددها 22 جمعية وتشجيع الاستثمار في مجال المخلفات الصلبة والتنسيق مع جمعية رجال الأعمال بالمحافظة للتعامل مع ظاهرة النباشين والتي تعد ظاهرة غير حضارية تعوق تطوير منظومة النظافة وتحديد مواعيد ثابتة لجمع القمامة من الشوارع.

وأضاف الوزير أنه تم خلال الاجتماع استعراض متطلبات محافظة الإسكندرية للإرتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة وأهمها إنشاء 4 محطات وسيطة ليصبح عددها 7 محطات وتطوير الطاقة الاستيعابية لمصانع التدوير لتستوعب حوالى 5 آلاف طنيوم وتعظيم الاستفادة منها ومن المدفن الصحى في توليد الكهرباء والطاقة وأيضًا التنسيق مع وزارتى الصحة والبيئة للإستفادة من إعادة تدوير المخلفات الطبية بما لا يضر بالصحة العامة خاصة وأن الإسكندرية لديها خطة كاملة وخطة بديلة لإعادة تدوير المخلفات، كما تم خلال الاجتماع مناقشة التكاليف المالية المطلوبة لدعم منظومة النظافة بالمحافظة والإرتقاء بها بما لا يمثل أعباء إضافية على موازنة الدولة.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، استهل سلسلة لقاءاته مع المحافظين بإجتماع بمقر الوزارة مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بحضور اللواء محسن المأمون رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة ود.خالد قاسم مساعد الوزير للعلوم والمعرفة، وناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم المخلفات بوزارة البيئة.

وفى بداية الاجتماع أشار اللواء محمود شعراوى إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتنظيم إجتماعات مع المحافظين لإستعراض آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة فى كل محافظة لوضع خطة تنفيذية وتصور نهائى للمنظومة تمهيدًا لعرض خطة عمل قابلة للتنفيذ على رئيس الجمهورية.

واستعرض الوزير شعراوى مع المحافظ ورئيس هيئة النظافة الوضع الحالى لمنظومة المخلفات بالمحافظة ومستوى نظافة كافة الأحياء بالمناطق الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية ومدى رضا المواطنين عن ذلك.

كما بحث شعراوي خلال اللقاء أيضًا الجهود الجارية لتأهيل ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات والمعدات والألات المستخدمة بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، كما تم استعراض احتياجات المحافظة فيما يخص البنية التحتية والمدافن الصحية والأراضى اللازمة لإقامة المحطات الوسيطة والمدافن الآمنة وجهود الهيئة فى رفع التراكمات التاريخية بالمحافظة.

كما استعرض وزير التنمية المحلية مواعيد تخارج الشركات الأجنبية العاملة بالمحافظة ومراجعة عقود الشركات العاملة بالمنظومة حاليًا بالقاهرة، كما بحث الإجتماع عددًا من عروض شركات القطاع الخاص المصرية والأجنبية التى ترغب فى الدخول بمنظومة المخلفات الجديدة، كما تم أيضًا بحث الاحتياجات المالية اللازمة للمنظومة بما يضمن الإستدامة والإستمرارية لها.