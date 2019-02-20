مصر | المؤبد لحلاق وعتال بتهمة قتل عامل بالجيزة

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عاقبت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 19 برئاسة المستشار عادل أبو المال، وعضوية المستشارين حاتم يوسف، وخالد عمارة، بالسجن المؤبد لحلاق وعتال لقيامهم بقتل عامل في دائرة قسم شرطة الجيزة، بسبب خلافات بينهم.

وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية قد أحالت القضية رقم 7518 لسنة 2013 جنايات الحيزة، والمتهم فيها كل من: "ا.ف" 22 سنة حلاق، و"ع.ع"، 25 سنة،عتال، و"م.م"17 سنة بائع ورد ، إلى محكمة الجنايات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين فى يوم 19 أغسطس 2012 قام المتهمان الأول والثانى بقتل المجنى عليه "ن.س" عامل، عمدا مع سبق الإصرار بسبب خلافات مالية بينهم، فأعدا لذلك سلاحين ناريين، فأحرز الأول بندقية آلية والثانى فرد، ونفذا مخططهما بأن استدرجه الثانى لحيث سكنه وباغته الأول بأن أتاه من خلفع مطلقا سلاحه صوبه والثانى رابضا بمسرح الواقعة يترقب تحقيق النتيجة الإجرامية.

واعترف المتهمين بأنهم تربطهم صلة سابقة بالمتهم، حيث كونوا معا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين واختلفوا معه على مبالغ مالية حصيلة مسروقات سابقة، مما دفعهم لارتكاب الواقعة.

دفن جثتي زوجين عثر عليهما داخل شقتهما بمنطقة التعاون

صرحت النيابة العامة بدفن جثة زوجين عثر عليها داخل "حمام" شقتهما بمنطقة التعاون، بعد ورود تقرير مفتش الصحة حول سبب وفاتهما.

وكانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة زوجين داخل شقتهما بمنطقة التعاون، دائرة قسم شرطة الطالبية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من الرائد مصطفي عبدالله رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بتلقيه بلاغا بالعثور على جثة زوجين داخل شقتهما بمنطقة التعاون، دائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، وتوصلت تحريات المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، إلى أن الزوج في العقد الثالث من عمره، وزوجته في العقد الثالث من عمرها، ووفاتهما أثناء الإستحمام، إثر تعرضهما للاختناق نتيجة استنشاق بخار الماء.

وكشف تقرير مفتش الصحة إلى عدم وجود أيه إصابات ظاهرية بجسدهما، وأن وفاتهما طبيعية وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.