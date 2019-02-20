مصر | ضبط لصة لنشلها 200 جنيه من سيدة بمحطة مترو جمال عبد الناصر

نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، في ضبط سيدة لنشلها 200 جنيه من أخرى خلال وجودهما بمحطة جمال عبد الناصر لمترو الأنفاق.

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة سادس مترو الأنفاق من ضبط المدعوة "ا. ع. ش"، سن 41، متلبسة بنشل مبلغ 200 جنيه من المدعوة "ه. م. ز"، سن 33، أثناء وجودهما بمحطة جمال عبد الناصر لمترو الأنفاق.

وبالكشف عنها جنائيا تبين أنها محكوم عليها هاربة في قضية جنح قسم شرطة الظاهر "سرقة" بالحبس لمدة سنة حضوري وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط اعترفت بارتكابها الواقعة.

وبالعرض على اللواء مصطفــى الرزاز مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات امر سيادته باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة.

تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 إرهابيين في قضية اغتيال النائب العام

نفذ قطاع السجون، صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام بحق 9 عناصر إرهابية من المحكوم عليهم في قضية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق، بحضور ممثلي الجهات المعنية وجارٍ تسليم الجثث إلى ذويهم والتصريح النيابة العامة بالدفن.

وكانت محكمة النقض، في نوفمبر 2018، قضت بتأييد حكم الإعدام لـ9 متهمين في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، كما قضت بتخفيف حكم الإعدام بحق 6 آخرين إلى السجن المؤبد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

وعاقبت المحكمة، 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذي توفى قبل الفصل في الدعوى.

واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، في يونيو 2015.

ووجهت النيابة للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها.