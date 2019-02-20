مصر | الحبس ٦ أشهر وغرامة مليون جنيه لنحات نقب عن الآثار في الجيزة

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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بحبس نحات بقطاع المشروعات المجلس الأعلى للآثار ٦ أشهر وغرامة مليون جنيه، على خلفية اتهامه بحفر في مناطق مجاورة لمناطق أثرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد، وأيمن عبداللطيف، وأحمد صابر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم سمير فتحي نحات بقطاع المشروعات المجلس الأعلى للآثار بأعمال حفر في المناطق المتاحمة لمناطق أثرية بقصد الحصول على آثار بدون ترخيص من الجهات المختصة قانونا حال كونه أحد العاملين بالمجلس الأعلى للآثار.

وكما كشفت تحريات محمد محمود رائد شرطة بإدارة السياحة وآثار الجيزة أنه نما إلى علمه من مصادرة السرية معلومة أكدتها تحرياته مفادها قيام المتهم بالحفر في منزله بغية العثور على آثار بطريق التنقيب غير المشروع وعليه استصدر إذن من النيابة العامة ونفاذا له توجه حيث مسكنه فقابلة خارجة وبالدخول لمسكنه أبصر حفرة دائرية يبلغ قطرها مائة وعشرين سينتمتر تقريبا بعمق حوالي ٥ أمتار وعثر على أدوات تستخدم في الحفر فضبطة وبمواجهته أقر له بالحفر غير المشروع للتحصل على آثار.