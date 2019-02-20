مصر | ضبط شقيقين بحوزتهما أسلحة بينها "جرينوف" بقنا و4 عناصر إجرامية بـ"السحر والجمال"

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شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع مديرية أمن قنا حملة أمنية مكبرة استهدفت بعض العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة دشنا. وأسفرت عن ضبط "حسين. ع. ح"، مزارع ومقيم بناحية أبو مناع غرب بدائرة المركز، سبق اتهامه في قضية "قتل"وبحوزته (رشاش جرينوف و3 شريط و48 طلقة لذات العيار- بندقية آلية و3 خزن و68 طلقة لذات العيار)، محمود- شقيق الأول مزارع ومقيم بذات الناحية، وبحوزته (بندقية آلية و3 خزن و59 طلقة لذات العيار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. وفى سياق متصل واصل قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات أمن "الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية" والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى بتوجيه حملة أمنية مكبرة إستهدفت المنطقة السحر والجمال. وأسفرت الجهود عن ضبط 4 من العناصر الإجرامية لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وآخران هاربان محكوم عليهما بحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة بالمنطقة السحر والجمال الحدودية لمدينة العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية.

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