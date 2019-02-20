مصر | المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل متهم بالاتجار في الهيروين بدار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل متهم بالاتجار في الهيروين بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم فوزي السيد، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الهيروين بدار السلام.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين عماد الخولي، وحسين نظمي، وأمانة سر خالد عبد المنعم.
وأسندت النيابة للمتهم فوزي السيد، عامل، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار بدون تصريح، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أسندت النيابة للمتهم حيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي.
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