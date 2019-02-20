كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل مسكن بائع.. ضبط 126 قطعة أثرية متنوعة قبل بيعها في أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، بائع لحيازته 126 قطعة أثرية متنوعة داخل مسكنه قبل بيعها في أسيوط. وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار أسيوط قيام "صالح. ع. ص"، 31 سنة بائع، مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط، بحيازة بعض القطع الأثرية داخل مسكنه بقصد الاتجار. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافه وضبطه. وعُثر داخل مسكنه على حفرة مربعة الشكل بأبعاد (2م×2م) وعمق 4 أمتار وضُبط عدد من القطع التي يُشتبه في أثريتها 111 عملة معدنية مختلفة الأحجام ترجع للعصر اليوناني الروماني، 10 تماثيل من الحجر الجيري مختلفة الأطوال بين 10سم حتى 20 سم تقريباً، تمثال على شكل قط جالس على قاعدة ذهبية اللون، تمثال نصف علوى لأحد ملوك الفراعنة ذهبى اللون على رأسه تاج أزرق اللون، 2 تمثال نصف علوى لسيدة على قاعدة باللون الذهبى، وتمثال أنوبيس واقفاً على قاعدة ذهبية اللون، أدوات الحفر والتنقيب. ومواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كانت هذه تفاصيل خبر مصر | داخل مسكن بائع.. ضبط 126 قطعة أثرية متنوعة قبل بيعها في أسيوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.