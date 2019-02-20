شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يناقش إسقاط عضوية نائبين لفقد الثقة والاعتبار الأسبوع المقبل (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يناقش مجلس النواب خلال جلسات الأسبوع المقبل تقريرين صادرين من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تم التوصية فيهما باسقاط العضوية عن النائبة سحر الهوارى والنائب خالد بشر، لادانتهما في قضيتين مختلفتين .

وذكر التقرير الصادر ضد النائبة سحر الهوارين والذي حصلت «المصري اليوم» على نسخه منه، أن هناك حكم نهائي صادر ضدها من محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية بالسجن لمدة 5 سنوات لارتكابها جريمة «التفالس» بالتدليس، مشيرا إلى أنها وبمشاركة آخرين في شركة الإسكندرية للصلب «شركة مساهمة مصرية»، قاموا بإخفاء دفاتر الشركة التجارية واتفقوا فيما بينهم وتواطئوا بسوء نية برهن أصول الشركة ومقوماتها .

وقال التقرير، إمعانا في التدليس قاموا باستخراج سجلين تجاريين تقدموا بهما لبنك القاهرة وبنك الاعتماد والتجارة، وتحصلوا على عدة قروض تجاوزت قيمتها 218 مليون جنيه، بما يفوق مقومات الشركة بدون ضمانات كافيه، بالتواطوء مع مسؤولي البنك، مستغلين في ذلك اسم الشركة المفلسه واختلسوا لأنفسهم، وقاموا بإخفائها والاستيلاء عليها والتصرف في أموال الشركة على نحو أضر بالدائنين، كما تلاعبوا في أصول الشركة وتحميلها بالضرائب وقاموا بأعمال تجارية لحسابهم الخاص والتصرف في أموالها كما لو كانت أموالهم الخاصة، وتراكمت ديون الشركة فتوقفت عن دفع ديونها الحالية الخالية من المنازعات وعن الوفاء بالتزاماتها، مما قضى معه بشهر إفلاسها .

وأشارت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى أن المادة 110 من الدستور نصت على أن لا يجوز اسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد شروط العضوية التي انتخب على أساسها أو اخل بواجباتها، وقال تقرير اللجنة: الحكم النهائي الصادر ضد النائبة هو عنوان الحقيقة ويفقدها أحد الشروط اللازمة للعضوية وهي الثقة والاعتبار، ومن ثم يستوجب اسقاط العضوية .

فيما كشف التقرير الصادر ضد النائب خالد بشر، أن هناك أحكام صادرة من محكمة جنح الزقازيق ومحكمة جنح الدقي لارتكابه جريمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح بنك المصرف المتحد، ضمانا لمديونية وقروض حصل عليها من البنك ولم يقم بالوفاء بالمديونية للبنك، وصدر بناء على ذلك أحكام قضائية واجبة النفاذ بشأن تلك الشيكات التي لا يقابلها رصيد، الأمر الذي يمثل خروجا على التقاليد النيابية والقيم الأخلاقية، وكذلك المبادىء الأساسية الاقتصادية للمجتمع المصري .

وأشارت اللجنة التشريعية إلى أن الأوراق كشفت عن حصول نائب الدائرة الثانية – مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية خالد بشر على مبالغ ماليه من المصرف المتحد كقروض، وحرر شيكات كضمان لذلك بإجمالي مديونية 33 مليون جنيه و19 ألف و760 جنيه، مما أدى لصدور 6 أحكام جنائية بالحبس .

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن جريمة إصدار شيك بلا رصيد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والسمعه الحسنة، وتفقد العضو الثقة والاعتبار، من ثم يستوجب اسقاط العضوية وفقا لنص المادة 110 من الدستور.