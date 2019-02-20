شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقة حداد على شهداء حادث الدرب الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحكومة اجتماعها الأسبوعي بالوقوف دقيقة حداد علي أروح شهداء الوطن وشهداء الحادث الإرهابي بكل من، الدرب الأحمر والعريش . وكانت الحكومة قد وافقت مؤخرا علي مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، الذى يضم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو نظم المدفوعات.

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