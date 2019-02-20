شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 6 رحلات دولية بالمطار بسبب ظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 6 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل بسبب ظروف التشغيل، كما تم إلغاء إقلاع رحلة لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب.

وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن رحلة شركة طيران الاتحاد 650 المتجهة إلى أبوظبي تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة فلاي ناس 566 المتجهة إلى جدة ساعة ونصف لظروف التشغيل، بالإضافة إلى تأخر رحلة مصر للطيران 635 المتجهة إلى أربيل ساعة ونصف لظروف التشغيل.

وأضافت المصادر أن رحلة الخطوط المغربية 273 المتجهة إلى كازابلانكا تأخرت ساعة عن موعد الإقلاع، كما تأخرت رحلة الخطوط الأردنية 508 المتجهة إلى عمان ساعة ونصف لتأخر وصول الطائرة من مطار الإقلاع، وتأخر إقلاع رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل.

وأوضحت المصادر، أن سلطات المطار تلقت إخطار من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 905 المتجهة إلى جدة لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب.