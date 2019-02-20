بالأسماء.. السجون تنفذ حُكم الإعدام في 9 مدانين بقتل النائب العام هشام بركات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران ومحمود السعيد:

نفذت مصلحة السجون اليوم الأربعاء، حكم الإعدام الصادر بحق 9 متهمين مدانين بقضية اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات، بحسب مصادر أمنية وقضائية.

وأضافت المصادر، أنه تم تنفيذ القرار في حق كل من: أحمد محروس سيد عبد الرحمن - أحمد محمد طه وهدان - أبو القاسم أحمد علي يوسف - أحمد جمال أحمد محمود حجازي - محمود الأحمدي عبدالرحمن علي - وهدان أبو بكر السيد عبد المجيد - علي عبدالرحمن سليمان كحوش - أحمد محمد الدجوي - إسلام محمد أحمد مكاوي، بحضور ممثلي الجهات المعنية، وجارٍ تسليم الجثث إلى ذويهم، والتصريح النيابة العامة بالدفن.

كانت محكمة النقض أيدت الإعدام لـ9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات"، والأحكام الصادرة بحقهم بالسجن من 10 سنوات للمؤبد.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 22 يوليو 2017، قضت بإعدام 28 متهما، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وعاقبت 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذى توفى قبل الفصل في الدعوى.

واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، في يونيو 2015، ووجه للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز "مفرقعات قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها.