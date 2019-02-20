تحرير إيجارات «الأوقاف».. معركة «جمعة» مع البرلمان

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وزير الأوقاف: لن نبرم أي عقد.. ولن نجدد أي عقد إلا بالقيمة العادلة.. ومال الوقف خط أحمر.. وبرلماني: اللجنة الدينية ستدعم المقترح حيال تلبية احتياجات الطرفين

"مال الوقف".. تعالت الأصوات خلال الآونة الأخيرة مطالبة بضرورة حماية ممتلكات هيئة الأوقاف، الأمر الذى دفع وزير الأوقاف مختار جمعة إلى الإعلان عن إعداد تعديل تشريعى سيقدم لمجلس النواب يسمح بتحديد القيمة الإيجارية للعقارات السكنية للأوقاف بالقيمة السوقية العادلة، ما طرح معه عديدًا من التساؤلات بشأن هل ينجح الوزير فى تمرير هذا التعديل؟ خصوصًا أن البرلمان صاحب موقف مسبق بعدم حسم مشاريع تخص العلاقات الإيجارية، فلم يحسم مصير قانون الإيجار القديم، باعتباره يخص علاقات إيجارية قديمة حتى الآن.

أملاك وممتلكات الهيئة يقدر إجمالي أملاك وممتلكات الهيئة، تريليون و37 مليارًا و370 مليونًا و78 ألف جنيه، وبلغت مساحة الأطيان الزراعية للهيئة 390 ألف فدان بقيمة تقديرية تبلغ 759 مليارًا و181 مليون جنيه، وبلغت مساحة الأملاك "مبان وعقارات" المملوكة للهيئة بلغت 7 ملايين و391 مترًا مسطحًا، وبلغت قيمتها التقديرية

أملاك وممتلكات الهيئة

يقدر إجمالي أملاك وممتلكات الهيئة، تريليون و37 مليارًا و370 مليونًا و78 ألف جنيه، وبلغت مساحة الأطيان الزراعية للهيئة 390 ألف فدان بقيمة تقديرية تبلغ 759 مليارًا و181 مليون جنيه، وبلغت مساحة الأملاك "مبان وعقارات" المملوكة للهيئة بلغت 7 ملايين و391 مترًا مسطحًا، وبلغت قيمتها التقديرية 136 مليارًا و824 مليونًا و95 ألف جنيه، بينما بلغت مساحة الأرض الفضاء المملوكة للأوقاف 9 ملايين و714 ألف متر بقيمة 141 مليارًا و364 مليون جنيه.

وأوضح محمود الزيات، مدير الشؤون المالية بهيئة الأوقاف، أن إيرادات الهيئة فى العام المالى 2017/ 2018 بلغت مليارا و210 ملايين و55 ألف جنيه منها 450 مليون جنيه إيرادات أطيان زراعية و400 مليون جنيه إيرادات إيجار أرض فضاء ومساكن ووحدات، فضلا عن وجود استثمارات أوراق مالية وأخرى بـ550 مليون جنيه.

الوزير يتحرك لحماية مال الوقف

وزارة الأوقاف عازمة وبقوة على تقنين أوضاع ممتلكات الهيئة، الأمر الذى يتضح جليًا فى تصريحات وزير الأوقاف مختار جمعة، مؤكدًا أن هيئة الأوقاف بالتنسيق مع المؤسسات المختصة انتهت من مرحلة حصر وتوثيق جميع أعيان الوقف بعد رفعها مساحيًا وإنزالها في أطلس الوقف، الذي تجرى طباعته بمعرفة هيئة المساحة، مشددا على أن هناك مشروع قانون لتنظيم تلك المسالة بعدم التعاقد إلا بالقيمة السوقية العادلة.

حصر وتوثيق أعيان الوقف

وأعلن وزير الأوقاف، أنه لن يتم تجديد أى عقد أراض زراعية اعتبارا من العام الزراعى المقبل إلا بالقيمة السوقية العادلة، خصوصًا أن القانون الحالي يسمح له بذلك، مضيفا "اللى عاجبه عجبه، ولن يتم تأجيرها إلا بالقيمة السوقية حتى يتم صرف تلك الأموال على الصحة والتعليم والفقراء، ويمكن أن تتضاعف اموال الوقف، ويمكن لأموال الأوقاف أن تتضاعف 100 ضعف".

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وتحدث الوزير عن تفاصيل توثيق الممتلكات بأنه يضم نحو ستين مجلدًا من القطع الكبير، معلنا أن هناك ثورة غير مسبوقة في التعامل مع مال الوقف واستثمار أعيانه وتحصيل كامل حقوقه، وأنه لا تعامل بعد اليوم مع أي من أعيان الوقف بيعًا أو شراءً أو تأجيرًا بغير القيمة الحقيقية الحالية السوقية العادلة، وأننا لن نبرم أي عقد، ولن نجدد أي عقد إلا بالقيمة العادلة، وعند أي تجديد لا بد من أن يكون المتعاقد قد أوفى بجميع التزاماته المالية، وليس عليه أي متأخرات أو استحقاقات لهيئة الأوقاف المصرية.

الوزير شدد على أن مال الوقف خط أحمر، ولا يسقط بأي تقادم أبدًا، ولا مجال للتلاعب به بعد انتهاء الوزارة الآن من حصره وتوثيقه، مؤكدًا أننا أمام مرحلة جديدة لاستثمار مال الوقف على أسس علمية واقتصادية من خلال قامات وخبرات اقتصادية.

وكشف المهندس سيد محروس، القائم بأعمال رئيس هيئة الأوقاف، أن الهيئة بالتعاون مع الوزارة وكل الجهات والمؤسسات فى شتى المحافظات تعمل وفق رؤية ممنهجة على كل المستويات تستهدف تحقيق الاستثمار الأمثل لمال الوقف.

لجان متخصصة

وأضاف رئيس الهيئة لـ"التحرير"، أن الخطة تتضمن سن تشريعات تمكن القائمين على الأمر من وضع ممتلكات الهيئة فى إطار عادل من ناحية القيمة المالية فى كل المعاملات القانونية من بيع وإيجار وغيرهما، وأنه لا تعاقد بأي صورة إلا فى إطار قيمة مالية تتناسب مع الواقع، وأنه فى حالة تجديد العقود سيكون بالقيمة العادلة وفقًا للجان متخصصة تحدد قيمتها السوقية، مشددًا على أن الهيئة ستتعاون مع الوزارة فى إعداد تعديل يقضي بالتعامل بالقيمة الحالية سواء فى الإيجار أو البيع.

وطمأن محروس، أصحاب الوقف بأنه الهيئة لن تسمح بعد اليوم بأي تجاوزات فى حق مال الوقف، وأى ممارسات غير قانونية، وأن هناك توجهًا عامًا داخل مجلس النواب والوزارات والهيئات المعنية يستهدف الحفاظ على الوقف، وبالتالى فإن المشاريع القانونية المتعلقة بإعادة تنظيم مال الوقف ستخرج للنور عقب استيفائها الشروط واللوائح المنظمة لسير مشاريع القوانين داخل أروقة مجلس النواب، وهى تختلف عن غيرها من المشاريع الأخرى التى لم ترى النور، وذلك لأن مال الوقف فى أشد الحاجة للحفاظ عليه مراعاة مصلحة العباد والبلاد.

البرلمان حريص على خروج مشروع القانون للنور

وعن موقف مجلس النواب من مساعي هيئة الأوقاف والوزارة لتقنين ممتلكات الهيئة بما يتماشي مع مستجدات الواقع والعصر، علق النائب البرلمانى اللواء شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية، بأن البرلمان ولجنته الدينية يقفان فى خندق واحد مع توجه المؤسسات إلى تعظيم الاستفادة من أصول وممتلكات الهيئة بما يلبي احتياجات المجتمع سواء على مستوى المستأجر أو مصلحة الهيئة.

وأوضح الجندى لـ"التحرير"، أن اللجنة الدينية ستتعاون مع الوزارة حيال تقديمها أى مقترح بتعديل يستهدف تحقيق الاستثمار الأمثل لمال الوقف وطرحه بالقيمة السوقية الحالية.

ونوه بأن اللجنة انتهت من مناقشة ثلث مواد مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف، وأن اللجنة حريصة أشد الحرص على معاونة الهيئة على استرداد كل ممتلكاتها وتمكينها فى إطار تشريعي من تحقيق الاستثمار الأمثل للممتلكات، خصوصًا أن هناك عقارات ذات قيمة مالية عالية ودخلها بسيط وزهيد جدا.

وطالب شكرى الأوقاف بضرورة صياغة مقترح يلبي احتياجات جميع الأطراف، وليس حساب طرف على آخر، وأن اللجنة حيال تقديم الأوقاف للمقترح ستقوم بمناقشته ودعمه حيال تلبية مصالح الطرفين.

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