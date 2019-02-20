مثل هذا اليوم.. حريق قطار الصعيد وولد محمود الجوهري

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في مثل هذا اليوم 20 فبراير، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أنه شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1910: اغتيال رئيس وزراء مصر بطرس غالي على يد إبراهيم الورداني. في عام 1911: صدور العدد الأخير من صحيفة "تشينغ ياو" الصينية، وهي أقدم صحيفة في العالم كانت قد صدرت أول مرة عام 713. في عام 2002: النيران تلتهم قطارا وتقتل 370 راكبًا وتصيب 65 في الرقاع الغربية بصعيد مصر. في عام 1898: ولد اينزو فيراري، قائد سيارات سباق ومؤسس شركة فيراري.

في عام 1933: ولد الممثل جمال إسماعيل.في عام 1938: ولد مدرب كرة القدم محمود الجوهري.في عام 1948: ولد كريستوفر بيساريدس، اقتصادي بريطاني من أصل قبرصي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2010.في عام 1958: ولد الممثل جمال حمدان.في عام 1975: ولد المذيع يوسف الحسيني.في عام 886: وفاة الإمام ابن ماجة،

في عام 1933: ولد الممثل جمال إسماعيل. في عام 1938: ولد مدرب كرة القدم محمود الجوهري. في عام 1948: ولد كريستوفر بيساريدس، اقتصادي بريطاني من أصل قبرصي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2010. في عام 1958: ولد الممثل جمال حمدان. في عام 1975: ولد المذيع يوسف الحسيني. في عام 886: وفاة الإمام ابن ماجة، صاحب سنن ابن ماجة أحد كتب الصحاح الستة. في عام 1258: وفاة المستعصم بالله، آخر خلفاء الدولة العباسية. في عام 1942: وفاة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة، حاكم البحرين. في عام 1976: وفاة رينيه كاسان، دبلوماسي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1968. في عام 1993: وفاة فيروتشيو لامبورغيني، رجل الأعمال الإيطالي ومؤسس شركة لامبورغيني للسيارات. في عام 2008: وفاة صوفي أبو طالب، رئيس مجلس الشعب المصري.

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