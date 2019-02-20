استقالة وإعفاء ومساندة.. أساقفة على صفيح ساخن

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بعد عدة اجتماعات قَبِل البابا استقالة أنبا سوريال من إيبارشية ملبورن وتم نقله لمساعدة مطران لوس أنجلوس.. والبابا يساند الأنبا مكاريوس في المنيا.. والأنبا مايكل «محلك سر»

رغم أن الأساقفة هم المكون الرئيسي في قيادة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكل واحد منهم بمثابة البطريرك في الإيبارشية، التي يتولى شؤونها، فإن بعض الأساقفة يمثلون في الفترة الحالية صداعًا لبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا تواضروس الثاني، فبعض أساقفة المهجر لديهم مشكلات تمثل مخاوف حقيقية لدى الكنيسة، مثل الأنبا سوريال أسقف ملبورن المستقيل، والأنبا مايكل أسقف كنائس فيرجينيا، أما داخل مصر، فتمثل إيبارشية المنيا وأبو قرقاص صداعا للكنيسة بسبب كثرة المشكلات الطائفية، حيث يتولى الإشراف عليها الأنبا مكاريوس الأسقف العام.

إضافة إلى هؤلاء الأساقفة واجه البابا تواضروس في آخر عامين، رحيل عدد كبير من الأساقفة عن بعض الإيبارشيات، وهو ما يمثل عبئًا باختيار البديل، وبجانب إيبارشية المنيا وأبو قرقاص لم يختر البابا أسقفا ورئيسا لدير الأنبا مقار بوادي النطرون خلفًا للأسقف المقتول الأنبا إبيفانيوس حتى الآن، وبعد قبول استقالة الأنبا

إضافة إلى هؤلاء الأساقفة واجه البابا تواضروس في آخر عامين، رحيل عدد كبير من الأساقفة عن بعض الإيبارشيات، وهو ما يمثل عبئًا باختيار البديل، وبجانب إيبارشية المنيا وأبو قرقاص لم يختر البابا أسقفا ورئيسا لدير الأنبا مقار بوادي النطرون خلفًا للأسقف المقتول الأنبا إبيفانيوس حتى الآن، وبعد قبول استقالة الأنبا سوريال في ملبورن ورحيل أسقف البحر الأحمر الأنبا ثاؤفيلس مؤخرا، وعدم تجليس الأنبا مكاريوس بالمنيا حتى الآن يكون هناك 4 إيبارشيات شاغرة بلا أساقفة حتى الآن، وتخضع في نطاق سلطة البابا ومن ينوبه لإداراتهم. قبول استقالة أنبا سوريال البابا تواضروس، كعادته، لم يعالج أزمة استقالة أنبا سوريال المفاجئة بالعصبية والتوتر، بل بالهدوء ووفقًا للقواعد المؤسسية المفترض اتباعها في مثل تلك الأزمات، وصولا إلى نقل الأنبا سوريال ليكون أسقفًا مساعدًا في إيبارشية لوس أنجلوس مع المطران الأنبا سرابيون، وفقًا لما قاله القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة لـ«التحرير». (اقرأ أيضًا: استقالة أنبا سوريال.. هل تسير الكنيسة على درب جديد؟) ونشرت إيبارشية ملبورن، بيانًا أوضحت من خلاله، تاريخ بداية الكنيسة القبطية هناك وحتى رحيل الأنبا سوريال عن الإيبارشية، وذكر البيان موافقة البابا تواضروس على قبول طلب الأنبا سوريال بإعفائه من رعاية الإيبارشية، بعد اجتماع مع الأنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، وقدم الأنبا سرابيون طلبًا من الأنبا سوريال يطلب فيه الانتقال إلى الخدمة في إيبارشية لوس أنجلوس مع الأنبا سرابيون ووافق البابا على هذا الطلب مطلع فبراير الجاري، لتتبقى خطوة واحدة، وهي عقد البابا اجتماعات أخرى مع كهنة وممثلي إيبارشية ملبورن لاختيار أسقف جديد لهم. (اقرأ أيضا: الأنبا رافائيل في «ملبورن» بعد استقالة الأنبا سوريال) الأنبا مايكل الوضع كما هو منذ أزمته الشهيرة التي ساند فيها الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، عندما طالب بتجليسه على كنائس فيريجينيا وبنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وما زال وضع الأنبا مايكل كما هو بالكنيسة القبطية، إذ ما زال أسقفا عاما وفق منطوق البابا الراحل شنودة الثالث، عند رسامته في 2009، بأن «تقتصر خدمة نيافة الأنبا مايكل الأسقف العام، الذي تمت سيامته أسقفًا في عيد العنصرة في عام 2009 على الكنائس السابق له تأسيسها قبل سيامته أسقفًا وعددها ست كنائس». ولم يجد جديد في هذه الأزمة منذ أن نشب الخلاف بين الأسقف العام في أمريكا والبابا تواضروس. (اقرأ أيضا: «الزاهد» و«الطامع» في كرسي الأسقفية بالكنيسة القبطية) الأنبا مكاريوس مساندة بلا تجليس رغم رحيل كل من الأنبا أرسانيوس مطران المنيا، والأنبا بيشوي مطران دمياط في فترة قريبة، فإنه في الرسامات الأخيرة، تم تجليس الأنبا ماركوس الأسقف العام سابقا بكنائس حدائق القبة والوايلي بالقاهرة، على إيبارشية الأنبا بيشوي كما هي دون إعادة تقسيم، إذ أصبح الأنبا ماركوس أسقفا على دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة للراهبات ببراري بلقاس، ورغم وجود الأنبا مكاريوس أسقفا عاما في إيبارشية المنيا وأبو قرقاص لم يتم تجليسه هناك في رسامة نوفمبر الماضي، وهو ما جعل البعض يتكهن بوجود ضغوط خارجية لعدم تجليسه هناك. ويوجد الأنبا مكاريوس في إيبارشية هي الأكثر من حيث وقوع الأحداث الطائفية، إلا أنه في كل مرة يتمسك بتطبيق القانون ولا يرضخ للجلوس في جلسات عرفية، والواقعة الأقرب كانت إغلاق مكان تابع لإيبارشية المنيا في قرية «منشية الزعفرانة». (اقرأ أيضا: البابا و«مكاريوس».. ضغوط المسيحيين وإرادة الحكومة) وبعد هذه الأزمة والهجوم على الأنبا مكاريوس من قبل بعض وسائل الإعلام اعتقد البعض، أن سيتم استبعاد الأنبا مكاريوس من إيبارشية المنيا وأبو قرقاص إلا أن ذلك لم يحدث بل العكس، حيث استقبله البابا تواضروس الثاني في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في اجتماع للوقوف على حقيقة تلك الأزمة بحضور الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، وكانت الصورة الصادرة عن المركز الإعلامي للكنيسة دليلا على مساندة البابا الأنبا مكاريوس عكس ما أشيع وقتها، ويتبقى سؤال هل سيجلس البابا الأنبا مكاريوس على المنيا قريبا؟ أم سيبقى الوضع كما هو عليه؟ (اقرأ أيضا: البابا تواضروس يستقبل أنبا مكاريوس لبحث أزمة المنيا)

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